Alunos de Marituba participam de olimpíada nacional com projetos sobre horta escolar

Projetos de Educação Ambiental com foco em horta escolar fizeram estudantes da rede municipal do município de Marituba vencedores da etapa regional da 12ª Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente (OBSMA). Três deles com seus respectivos professores visitaram nesta segunda-feira (21) a sede do Grupo Liberal, no bairro do Marco, em Belém. A visita proporcionou aos alunos conhecerem os ambientes e a rotina de como é o processo de criação da notícia. Entre os dias 24 e 28 de novembro, os alunos participarão na cidade do Rio de Janeiro da etapa nacional da Olimpíada.

Os alunos foram recebidos pelo coordenador do núcleo de Atualidade, João Thiago Dias, e pelo coordenador do programa O Liberal na Escola, Alan Siqueira. Eles apresentaram aos alunos e professores a sede do Grupo Liberal. Os estudantes aproveitaram para contar como foi a participação deles nas olimpíadas e quais as expectativas para a etapa nacional.

Jeane Mara, coordenadora do Departamento de Educação Ambiental, da Secretaria Municipal de Educação de Marituba (Semed), explica que a participação das escolas municipais tem grande importância, principalmente pela proximidade da realização da COP 30, em Belém, em 2025.

“Participar da Olimpíada a nível nacional é importante porque a gente verifica como as escolas conduzem o trabalho envolvendo a educação ambiental. Dos 60 trabalhos da região Norte, 2 foram premiadas, que foram as escolas Dr. Alcântara e Renausto Amanajás, e ficamos muito felizes”, disse a coordenadora.

Horta integrando alimentação escolar

Um dos trabalhos premiados foi o artigo científico feito por 5 alunos e coordenado pelo professor Allan Lima, da Escola Renausto Amanajás, sob o tema que abordou a importância da horta escolar para a saúde do meio ambiente. “Então, nós, junto com a parte da merenda escolar, partimos do princípio de como colocar esses alimentos dentro da merenda. A gente fez toda uma questão de pesquisa com os alunos, em que eles analisaram como conseguir ter uma concentração maior de nutrientes pelo consumo dessas hortaliças que eles não tinham anteriormente. Após isso, os 5 alunos produziram os textos e a gente fez essa questão mais da organização do artigo”, conta o professor.

Isabela Sophia, de 14 anos, disse que trabalhar no projeto é muito divertido, pois ela pode aprender mais sobre hortaliças e está ansiosa para a etapa nacional da olimpíada.

"Esse projeto hoje é algo muito inovador, algo que geralmente não é muito trabalhado em escolas. A construção toda desse texto e poder mostrar sobre como essa importância melhorou a concentração dos alunos é muito bom. Eu fiquei muito surpresa e feliz com o prêmio da etapa regional, e só espero coisas boas da etapa nacional mês que vem”, disse a estudante.

Aprender de forma lúdica

O segundo trabalho selecionado foi a construção de uma HQ por 18 alunos da Escola Dr. Alcântara, sob a coordenação do professor Erick Tenório. O professor explicou que a ideia foi fazer um projeto que pudesse integrar o maior número de alunos possível, abordando a multidisciplinaridade que a educação ambiental propõe.

“A HQ surgiu como uma forma de expandir o projeto da horta escolar, bem como, estimular os alunos a fazerem o trabalho de pesquisa, terem a questão da produção textual. E, ao mesmo tempo, estarem trabalhando a parte de ciências. Toda a etapa de produção foi bem dividida entre todos. Então, eu vejo o evento nacional agora como uma oportunidade de crescimento pessoal, no retorno pessoal. Eu acredito que essa é a maior conquista que a gente tem enquanto professores”, afirma o professor.

Gabriel Silva, de 16 anos, disse que o processo de criação da HQ pretende mostrar a importância das hortas das escolas, tanto pela alimentação como para diversos outros aspectos. “O processo foi pegar as características dos legumes que foram selecionados e trazer para a história. Agora a minha expectativa de estar representando não só minha cidade, mas todos os paraenses nesta competição nacional é enorme. Vamos apresentar o quão importante a horta é para o meio ambiente., comenta o estudante.

Visita dos alunos premiados

O coordenador do projeto O Liberal na Escola, Alan Silveira, destacou a importância de trazer os alunos para conhecer a sede do Grupo Liberal. “Receber os alunos medalhistas da OBSMA, de Marituba, é motivo de grande alegria, pois conseguimos perceber de forma prática a formação cidadã potencializada através da educação. Os alunos e professores também puderam conhecer in loco o trabalho do Grupo Liberal frente à temática. Temos a certeza de que esse momento ficará gravado na memória dos medalhistas”, disse Alan.



(Lucas Quirino, estagiário sob supervisão do coordenador, João Thiago Dias, do núcleo de Atualidade)