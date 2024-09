O Liberal na Escola: alunos do Amazon Valley Academy conhecem a sede do Grupo Liberal

Para conhecer de perto como é produzido o trabalho dos veículos de comunicação do Grupo Liberal, um grupo de 13 estudantes, acompanhado de professores, da escola Amazon Valley Academy, de Ananindeua, visitou a Redação Integrada, na manhã desta terça-feira (10), no bairro do Marco. A visita fez parte de uma programação do programa O Liberal na Escola.

A turma foi recebida pelo jornalista João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade, e por Gisa Smith, coordenadora do núcleo de Redes Sociais de O Liberal. Os profissionais falaram sobre o desenvolvimento técnico, que envolve pesquisas e apuração, além do cuidado com a forma nas quais esses conteúdos são veiculados, como a preocupação com os termos corretos a serem utilizados e a preservação de dados em materiais sensíveis.

Criação de um jornal escolar

A coordenadora do colégio Amazon Valley Academy, Vanja Terra, explica que essa imersão dos alunos faz parte de um projeto de iniciativa dos próprios alunos em criar um jornal da escola.

“Eles pediram para tivessem a oportunidade de conhecer um espaço onde eles tivessem condição de conhecer e entender mais como é que funciona o jornal. Por isso, o nosso primeiro pensamento foi em conhecer as instalações do Grupo Liberal, pelo fato de ser um dos jornais mais conhecidos pelo público, principalmente pelo nosso público”, disse Vanja.

Por ser um colégio voltado para a língua inglesa, a coordenadora ficou bastante impressionada quando lhe foi apresentada, juntamente com os demais alunos, o fato de haver uma editoria toda em língua inglesa, que é o Liberal Amazon. Ela diz que isso serve como exemplo para o futuro jornal da escola, que será totalmente em inglês.

“Então esse jornal será em inglês, e ficamos sabendo hoje que aqui no jornal, tanto no Liberal quanto nas mídias sociais, tem uma parte do jornal onde é tudo feito em inglês, que é o Liberal Amazon. Então, isso para nós vai ser maravilhoso. E porque também tem uma parte no nome da nossa escola”, celebrou a coordenadora.

Os alunos puderam conhecer de perto como é produzido o trabalho dos veículos de comunicação do Grupo Liberal (Foto: Igor Mota | O Liberal)

Benício Lobato, de 10 anos, disse ter adorado participar da visita e poder conhecer todos os bastidores de como é feito um jornal. Fernanda Valença, também de 10 anos, comemorou ter tido contato com a rotina de um jornal e saber como são feitos todos os processos de notícia. Já para Gabriel Oliveira, de 10 anos, o que mais chamou atenção foi a visita à rádio Liberal +, e ter participado do programa ao vivo junto com os apresentadores.

Coordenador reforça a importância do programa

O coordenador do programa O Liberal na Escola, Alan Siqueira, destacou a importância de receber os alunos da Amazon, podendo proporcionar uma experiência enriquecedora para os alunos, por meio de uma forma prática da vivência de mundo importante no processo de ensino e aprendizagem dos educandos.

“As crianças trouxeram a expertise do domínio da língua inglesa e puderam aplicar tal conhecimento na realidade dos produtos fornecidos pelo Grupo Liberal, assim, promovendo apropriação de um conhecimento real. Temos a certeza de que essa aula no ambiente do Grupo Liberal ficará na memória dos alunos e os impulsionará a novas descobertas pedagógicas”, explicou Alan.

Lucas Quirino (Estagiário sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)