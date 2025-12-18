Alunos de escola municipal no Marajó recebem prêmio nacional de literatura

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Odiléia da Silva Brito, localizada em Portel, no arquipélago do Marajó, alcançou reconhecimento nacional ao se destacar no Programa Super Autor, iniciativa educacional voltada ao incentivo da leitura e da escrita entre crianças. O projeto resultou na produção de centenas de livros literários assinados por alunos da rede pública municipal.

A escola aderiu ao programa em 18 de março e concluiu as atividades em setembro, após meses de trabalho coletivo. Ao todo, foram produzidas 239 obras literárias, escritas por estudantes do 1º ao 4º ano do ensino fundamental. A iniciativa envolveu professores, gestores, famílias e a comunidade escolar, com foco na iniciação à escrita, no estímulo à criatividade, no pensamento crítico e na valorização da identidade cultural local.

No início de setembro, a escola foi informada de que todos os alunos que concluíram suas obras dentro do prazo passariam a integrar o Concurso Literário Super Autor, que reuniu estudantes de escolas públicas e privadas de diferentes regiões do país. A seleção contou com votação popular, encerrada em 24 de novembro de 2025, seguida de uma curadoria especializada, responsável pela avaliação final das obras inscritas.

O resultado foi divulgado no dia 17 de dezembro, durante uma live transmitida pelo YouTube. A EMEF Odiléia da Silva Brito foi a única escola do Brasil a conquistar dois livros ouro em categorias diferentes, reconhecimento máximo concedido pelo programa.

Os dois livros premiados foram escritos por alunos dos anos iniciais do ensino fundamental e tiveram orientação direta de professoras da unidade escolar. As obras reconhecidas nacionalmente foram:

“Luna, a Fadinha Protetora da Praia Tucano” , de Allana Rodrigues Botelho, aluna do 1º Ano A, com orientação da professora Larissa Cunha Silva;

, de Allana Rodrigues Botelho, aluna do 1º Ano A, com orientação da professora Larissa Cunha Silva; “O herói de bigode e coração valente”, de Heitor Lorenzo C. dos Santos, aluno do 2º Ano B, orientado pela professora Claudiane de Oliveira da Cruz.

Impacto da formação literária desde cedo

Para a gestora da escola, Elini Lasdilau, a conquista representa um marco para a educação do município. “O universo literário de Portel começa a brotar seus primeiros reconhecimentos, ressaltando a satisfação de investir na formação de novos escritores portelenses desde a educação básica”, afirmou.

O prefeito de Portel, Paulo Ferreira, também celebrou o resultado alcançado pela escola municipal. Segundo ele, o reconhecimento nacional dos autores mirins marca um momento histórico para Portel, contribuindo para o "fortalecimento da educação, da cultura e do futuro para as novas gerações".