Aluno do sul do Pará é selecionado para Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica

O estudante Eyke Cardoso, de Ourilândia do Norte, no Pará, alcançou um feito histórico: é o primeiro estudante da região a ser selecionado para a Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica (OLAA). A 15ª edição do evento será realizada nos dias 1 a 7 de setembro de 2025, reunindo os melhores estudantes de ciências espaciais da América Latina.

A conquista é resultado de dedicação, esforço e paixão pela ciência, e representa não apenas uma vitória individual, mas também um marco para a educação do sul do Pará. O feito de Eyke inspira outros jovens a sonharem alto e mostra que, com incentivo e preparo, é possível alcançar as estrelas.

Olimpíada internacional

A OLAA reúne estudantes do ensino médio de diversos países da América Latina para promover o conhecimento em astronomia e astronáutica, além de incentivar a cooperação entre jovens cientistas e futuros astrônomos. Cada país envia uma equipe de até 5 integrantes para o país sede da competição, devendo haver pelo menos um representante de cada sexo (masculino e feminino).

Na competição, os jovens participarão de provas teóricas, de observação do céu e de lançamento de foguetes, com algumas tarefas realizadas em grupo. Ao final da olimpíada, os alunos com as melhores pontuações irão receber medalhas e menções.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidade