Alertas de desmatamento reduzem 61% no Pará em agosto

O Pará registrou neste ano o menor número de alertas de desmatamento para o mês de agosto, com uma redução de em média 61% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), com base em dados do Sistema de Detecção do Desmatamento em Tempo Real (Deter), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Pela análise técnica, esse é o menor índice desde 2019, quando a série histórica se iniciou.

Os números apontam que as áreas sob alerta de desmatamento em agosto de 2024 eram de 192 quilômetros quadrados (km²) e caíram para 74 km² neste ano, aproximadamente 61% de redução. Em comparação com os números registrados em 2020, quando a área sob alerta era de 824 km², a redução chega a expressivos 91%.

No estado, alguns municípios se destacaram na redução de alertas no período analisado, é o caso de Itaituba (-87%), Altamira (-83%), ambos localizados no sudoeste paraenses, e Portel (-78%), no nordeste do estado. Os três integram a lista dos quinze municípios que recebem prioridade para ações de combate e prevenção ao desmatamento. São eles: Altamira, Anapu, São Félix do Xingu, Pacajá, Novo Progresso, Itaituba, Portel, Senador José Porfírio, Novo Repartimento, Uruará, Rurópolis, Placas, Trairão, Jacareacanga e Medicilândia.

De maneira mais ampla, quando considerados o desempenho da Amazônia Legal, o volume de alertas também são os menores da série histórica, com 319 km² em agosto deste ano. Desse total, o Pará representou apenas 23%, uma redução de aproximadamente 37,84%, na comparação com os 37% que representava no ano de 2024.

Estratégia

Para o governo do estado, o desempenho positivo do mês de agosto é reflexo de três ações principais: a combinação de comando e controle, o incentivo a modelos produtivos sustentáveis e a valorização das comunidades locais. Para o governador do estado, Helder Barbalho, esse resultado “é a prova de que é possível alinhar desenvolvimento econômico e preservação da floresta, dando segurança para seguir ampliando nossas ações contra a crise climática”.

O secretário da secretaria de meio ambiente, Raul Protazio, ainda acrescenta a união de tecnologias para monitoramento e demais ações no campo como outro fator importante na conquista alcançada em agosto. “Esse desempenho é resultado do monitoramento contínuo, da presença em campo e do uso de tecnologia. O Pará se consolida como referência em políticas ambientais voltadas à Amazônia, e reafirma seu compromisso no enfrentamento às mudanças climáticas”, destacou. Protazio.

Histórico

No início do mês de agosto deste ano, dados do Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite (Prodes), operado pelo INPE, apontaram uma queda expressiva de 55% do desmatamento no Pará. O registro identificou uma queda de 5.238 km² para 2.395 km² na área devastada, valores identificados entre os anos de 2021 a 2024.

Esses não foram os únicos números positivos encontrados e anunciados em agosto. Outros dados do sistema Deter já mostravam que desde o mês anterior, em julho, o desmatamento na Amazônia Legal apresentava redução. Entre agosto de 2024 e julho de 2025, o estado registrou apenas 1.325 km² de área sob alertas de desmatamento, sendo o menor índice da última década. O resultado representa uma queda de 21% em relação ao mesmo período do ano anterior, que registrou 1.681 km², e de 66% na comparação com o ano de 2020, quando os alertas somaram 3.918 km².