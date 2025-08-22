Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Pará chevron right

Governo do Pará decreta emergência ambiental e climática no estado por 180 dias

O objetivo é ampliar a capacidade de resposta diante do avanço do desmatamento, das queimadas e de eventos climáticos extremos

Gabriel Pires
fonte

Imagem ilustrativa (Foto: Arquivo | Ascom Semas)

O Governo do Pará declarou situação de emergência ambiental e climática em todo o estado por 180 dias. A medida foi oficializada na quinta-feira (21) por meio do Decreto nº 4.868/2025, publicado no Diário Oficial do Estado (DOE). O objetivo é ampliar a capacidade de resposta diante do avanço do desmatamento, das queimadas e de eventos climáticos extremos que, segundo a gestão estadual, colocam em risco o equilíbrio ecológico e a segurança da população.

O decreto fundamenta-se em legislações estaduais e federais, além de compromissos internacionais, como os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU e o Acordo de Paris, que orientam políticas de mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Entre as ações estão a instalação de bases fixas e unidades móveis de fiscalização, o reforço das operações contra desmatamento e queimadas ilegais, além da ampliação do monitoramento em áreas de maior vulnerabilidade socioambiental. 

Também está autorizado o uso controlado do fogo em práticas de agricultura de subsistência de povos indígenas e comunidades tradicionais, em pesquisas científicas e em ações de capacitação de brigadistas. A execução das medidas será coordenada pela Secretaria de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade (Semas), responsável por emitir alertas e boletins meteorológicos, articular órgãos públicos e aplicar sanções administrativas contra infrações ambientais.

Combate a incêndios

O Corpo de Bombeiros Militar e a Defesa Civil ficam encarregados de atuar no combate direto aos incêndios, mobilizar recursos e elaborar planos de contingência. Já a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) terá o papel de apoiar a repressão a ilícitos ambientais e fornecer suporte logístico, inclusive com uso de aeronaves. A Secretaria de Saúde Pública (Sespa) será responsável por planejar ações de prevenção e atendimento à população exposta à fumaça e outros efeitos da emergência ambiental.

Dispensa de licitação

O decreto também prevê medidas para dar mais agilidade ao poder público, como a dispensa de licitação em contratações emergenciais voltadas ao combate ao desmatamento e às queimadas, além da autorização para contratação temporária de pessoal. A medida ainda prevê que, se houver necessidade de recursos adicionais para implementar as ações de combate ao desmatamento, queimadas e demais impactos da emergência ambiental e climática, poderá ser aberto crédito extraordinário.

Essa medida ficará a cargo da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad), que deverá adotar todas as providências necessárias, garantindo que a liberação dos recursos seja compatível com o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

pará

emergência ambiental e climática

decreto estadual
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

POLÍCIA

PF investiga desvio de recursos em obras de saneamento no município de Soure, na Ilha do Marajó

Por determinação judicial, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão nos municípios de Belém e Ananindeua

22.08.25 11h26

MEIO AMBIENTE

Governo do Pará decreta emergência ambiental e climática no estado por 180 dias

O objetivo é ampliar a capacidade de resposta diante do avanço do desmatamento, das queimadas e de eventos climáticos extremos

22.08.25 10h56

ALERTA

Mais de 5 mil CNHs de condutores da Grande Belém aguardam retirada no Detran; saiba como retirar

De acordo com o Detran, o principal motivo para o abandono das CNHs físicas é a popularização da CNH Digital.

21.08.25 11h38

POSSÍVEL FRAUDE

Pará e Maranhão têm seguro-defeso com 49 mil pescadores em cidades sem produção de peixe, aponta TCU

Auditoria do TCU revela que municípios do Pará têm números altos de pescadores registrados, enquanto a produção de peixe é mínima.

21.08.25 8h00

MAIS LIDAS EM PARÁ

BELEZA PARAENSE

Paraense de três anos se destaca por beleza e é contratada para estrelar campanha nacional

Ágatha Vitória ganhou destaque nas redes sociais pela beleza e o carisma, chamando atenção da Johnson; no início do mês, outro bebê paraense venceu um concurso nacional da marca

18.08.25 16h51

OPORTUNIDADE

Inscrições para processo seletivo da Sespa terminam nesta terça-feira (19); veja como participar

O 42º PSS da Secretaria de Estado de Saúde Pública tem 75 vagas para cargos de níveis técnico e superior em Belém e Região Metropolitana

18.08.25 21h34

DIETA DO AÇAÍ

Toma açaí todo dia? Veja o que acontece com o corpo depois de 30 dias, segundo nutricionista

Alimento típico do Pará, o açaí pode trazer benefícios à pele, ao intestino, ao coração e à imunidade, de acordo com o especialista Vinicius Vasconcelos; veja o vídeo

21.08.25 19h32

SOCIAL

No Pará, número de beneficiários do Bolsa Família supera trabalhadores formais em quase 300 mil

Outros 9 estados também têm mais famílias no Bolsa Família do que empregos formais

18.08.25 6h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda