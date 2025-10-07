Fé, gratidão e acolhimento: há 13 anos, dona Rita recebe romeiros na BR-316 com amor e dedicação

No quilômetro 43 da BR-316, na comunidade de Areia Branca, no município de Santa Izabel do Pará - entre Santa Izabel e Americano -, a movimentação já começou. O tradicional ponto de apoio aos romeiros, montado há 13 anos por dona Rita Barreto Nunes está em pleno preparo para receber milhares de devotos que seguem rumo a Belém durante o Círio de Nazaré.

Nascida em 23 de dezembro de 1947, dona Rita fala com emoção sobre os dias que antecedem a romaria. “O nosso objetivo é acolher com muito amor, carinho e dedicação. Aqui a gente oferece sopa, café, suco, nescau, achocolatado, muitas frutas. Muitas frutas mesmo. Também fazemos massagem, lavamos os pés dos romeiros. Tudo é feito com muito amor, carinho e dedicação ”, contou.

A estrutura, que já se tornou um dos pontos mais conhecidos da rodovia durante o Círio, deverá receber um grande público neste ano. “Acredito que deve passar por aqui de 8 mil pessoas para frente. Eu confio em Deus que sim”, disse ela, esperançosa.

Mais do que uma tradição, o gesto é expressão de fé e gratidão. “Para mim, esse momento representa muita alegria, muita satisfação e gratidão a Deus e a Nossa Senhora por tudo que já passei na minha vida. Já vivi muitos sofrimentos, mas hoje ainda estou aqui. Só de vocês me verem viva, já podem acreditar: tem milagre”, afirmou, com a voz embargada e emocionada.

As doações para o ponto, segundo ela, começaram a chegar com antecedência neste ano. “Não tem explicação, meu filho. Vem de muitos lugares, muitos lugares mesmo. Graças a Deus, este ano está sendo muito frutuoso. O ano passado, até essa época, eu ainda não tinha nada. Mas agora já tenho muita coisa em casa, e mais vai chegar, se Deus quiser. Tenho certeza que nada vai faltar”, afirmou.

Com a fé inabalável e o sorriso sempre pronto para acolher quem passa pela estrada, dona Rita resume em uma frase o espírito que move todos à sua volta: “O mais importante é tudo ser feito por amor. Muito amor e dedicação. As pessoas não medem esforço para nos ajudar. Eu só agradeço a Deus e ao Papai do Céu por tudo.” Durante a entrevista, dona Rita segurava uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré. "Não sou que carrego ela. Ela que me carrega", disse