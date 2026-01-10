Barco-carro com visual de luxo vira atração nas águas de Alter do Chão, no Pará

Uma embarcação com estética automotiva tem chamado a atenção no distrito de Alter do Chão, em Santarém, no Pará. O veículo, um jet boat que simula o design de um carro esportivo McLaren na cor azul, circula pelas águas do rio Tapajós e desperta a curiosidade de quem frequenta o balneário.

Diferente de modelos anfíbios, a estrutura é desenvolvida exclusivamente para a navegação, utilizando um sistema de propulsão a jato para o deslocamento.

O modelo apresenta características visuais detalhadas, como aerofólio traseiro, bancos concha em tons claros e um painel de controle que mimetiza o cockpit de um automóvel de alta performance.

Uma placa afixada na lateral do casco indica que o veículo está "disponível para passeio", sinalizando a operação comercial do equipamento como atrativo turístico na região.

Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre o proprietário ou a tabela de preços praticada para os passeios no rio Tapajós.