UFPA está com inscrições abertas para mestrado, doutorado e especialização; confira os prazos

Em janeiro, a Universidade Federal do Pará (UFPA) está com diversas inscrições abertas para mestrado, doutorado e especialização. Algumas das oportunidades encerram já nesta sexta-feira, 10, porém, há cursos com período de inscrição até fevereiro ou até o preenchimento das vagas. As oportunidades incluem o campus de Belém, Ananindeua, Altamira, Bragança, Castanhal e Tucuruí.

Especializações

No campus universitário de Ananindeua, a UFPA oferta 150 vagas para a especialização, na modalidade EaD, em Tecnologias Educacionais no Ensino Básico. As inscrições vão até o dia 17/01, podendo ser feitas por meio do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (Sigaa).

Mestrado

Em Belém, diversos Programas de Pós-Graduação (PPG) estão com período de inscrição aberto para os interessados em aprofundar os estudos na área profissional. As inscrições também são feitas por meio do Sigaa. Confira as oportunidades de acordo com a data de encerramento dos prazos:

Até dia 10/01, inscrições para o PPG em Administração (PPGAD) e em Direito (PPGD);

Até dia 11/01, inscrições para o PPG em Gestão de Risco e Desastre na Amazônia (PPGRD), que disponibiliza 16 vagas para a turma de mestrado profissional em Gestão de Riscos e Desastres Naturais na Amazônia;

Até dia 14/01, inscrições no mestrado em Doenças Tropicais, do PPG em Doenças Tropicais (PPGDT), que oferta, este ano, 17 vagas;

Até dia 15/01, período de inscrição no PPG em Ciência e Engenharia de Materiais, com 16 vagas disponíveis, e no PPG em Geofísica, com 9 vagas;

Até dia 17/01, inscrições no PPG em Oceanografia (PPGOC), com 25 vagas;

Até dia 19/01, inscrições no PPG em Biodiversidade e Conservação (PPGBC), com 19 vagas;

Até dia 20/01 - inscrições para o PPG em Análises Clínicas (PPGAC), com 10 vagas; do PPG de Teoria e Pesquisa do Comportamento (PPGTPC), com 40 vagas; do PPG de Ciências do Patrimônio Cultural (PPGPatri), com 23 oportunidades; e do PPG em Odontologia, com 21 vagas.

Terminando o mês, ainda estarão abertas as inscrições para o curso de mestrado em Psicologia (PPGP) que, além de vagas para ampla concorrência, oferta outras 8 a candidatos autodeclarados negros de cor preta ou parda, indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência (PCDs), trans (transexuais, trangêneros e travestis), refugiados e imigrantes humanitários; para o mestrado em Zoologia do PPGZool (12 vagas); para o mestrado em Engenharia Elétrica do PPGEE (47 vagas); para o mestrado profissional em Engenharia Industrial (PPGEI), com 18 vagas; e para o mestrado em Engenharia Naval do PPGENAV (20 vagas).

Mestrados com prazos abertos até fevereiro

Outros PPGs que seguem com oportunidades até fevereiro são: o Programa de Pós-Graduação em Economia Aplicada (PPGEA), com inscrição para 20 vagas até o dia 9 de fevereiro; e o Programa de Pós-Graduação em Rede Nacional para Ensino de Ciências Ambientais (Profciamb), que é voltado aos residentes no estado do Pará, nos polos da Universidade Aberta do Brasil (UAB) presentes em Ananindeua, Bujaru, Cametá, Canaã dos Carajás e São Sebastião da Boa Vista, com 12 vagas e inscrições encerrando dia 24 de fevereiro.

Mestrados em campi do interior

Além do Campus Guamá, localizado em Belém, outros campi da UFPA também estão ofertando oportunidades de pós-graduação:

Em Castanhal, estão abertas oferta 25 vagas para o curso de mestrado em Saúde Animal da Amazônia (do PPGSAAM) até o dia 12 de janeiro. Em Bragança, há 11 vagas abertas para o curso de mestrado em Linguagens e Saberes na Amazônia (PPGLSA), com o prazo de inscrição até o dia 24 de janeiro.

Oportunidades para Doutorado

Até esta sexta-feira, 10, o Programa de Pós-Graduação em Direito (PPGD) recebe inscrições para quatro vagas para o curso de doutorado em Direito, em um edital voltado especificamente às pessoas indígenas, de comunidades quilombolas, trans e servidores da UFPA.

Até dia 15, o curso de doutorado em Geofísica do PPGGF recebe inscrições. São 10 vagas disponíveis em três linhas de pesquisa: Petrofísica; Processamento e Interpretação de Dados Geofísicos; e Modelagem e Inversão de Dados Geofísicos.

No dia 20 de janeiro, encerram as inscrições do PPG de Odontologia, que oferta 18 vagas. Já o PPG em Ecologia (PPGEco), com 5 vagas, e o PPG em Psicologia (PPGP), com 17 vagas, seguem recebendo inscrições até o dia 24 de janeiro.

Até o dia 31, o PPG em Engenharia Elétrica (PPGEE) ainda estará inscrevendo para as vagas de doutorado nas áreas de Computação Aplicada, de Telecomunicações e de Sistemas de Energia Elétrica; e o PPG em Zoologia (PPGZOOL), em parceria com o Museu Paraense Emílio Goeldi, também continuará oferecendo vagas para o doutorado em Zoologia.

Incrições em doutorado com prazos mais longos

O PPG em Inovação Farmacêutica (PPGIF) mantém suas inscrições abertas até o dia 7 de fevereiro, com 42 vagas para o doutorado, realizado por meio de uma parceria entre a UFPA, a UFG, a Unifap e a Ufam.

Já o Programa de Pós-Graduação em Ecologia (PPGEAP), com 7 vagas para o curso de doutorado em Ecologia Aquática e Pesca, e o Programa de Pós-Graduação em Teoria e Pesquisa do Comportamento (PPGTC), com 30 vagas para o doutorado em Teoria e Pesquisa do Comportamento, seguem com inscrições em fluxo contínuo até o preenchimento de suas vagas.