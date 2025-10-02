Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Pará chevron right

'Parece que me amavam só quando era diácono da Basílica', diz paraense que virou Pai de Santo

Em entrevista exclusiva, Manuel Valente revelou ainda que há anos já fazia preces e pedidos a orixás, entidades e Encantados, mesmo nas orações na Basílica Santuário de Nazaré. Veja!

Enderson Oliveira
fonte

Manuel Valente, doutor em Sociologia e Antropologia, também construiu um caminho que mostra que fé não cabe em rótulos e que ser fiel a si mesmo pode ser o maior ato de espiritualidade. (Imagem: Arquivo pessoal)

Nos últimos dias, repercutiu nas redes sociais uma entrevista com Manuel Valente, doutor em Sociologia e Antropologia pela Universidade Federal do Pará. Natural de Cametá, ele já foi diácono na Basília Santuário de Nazaré, mas 'largou a estola' para se dedicar à umbanda, sendo atualmente Pai de Santo na Pérola do Tocantins.

Em março de 2020, Manuel Valente ganhou projeção nacional ao ser personagem da reportagem da BBC Brasil “Sou casado, tenho três filhos, e já me chamam de padre — menos a Igreja”. O texto discutia o Sínodo da Amazônia e a possibilidade de ordenar sacerdotes homens casados, reconhecidos por suas comunidades. Naquele momento, Manuel ainda atuava como diácono da Basílica Santuário de Nazaré, em Belém, mas já carregava uma ligação antiga e íntima com a Umbanda, vivida discretamente em família.

VEJA MAIS

image Entenda a diferença entre racismo religioso e intolerância religiosa
Após perder milhares de seguidores, Anitta diz estar sofrendo de intolerância religiosa

image Dia da Umbanda: de Zeca Pagodinho a Anitta, veja famosos que seguem religiões de matriz africana
Dia Nacional da Umbanda é comemorado no dia 15 de novembro, data em que Zélio de Moraes criou a Religião; artistas e celebridades são adeptos à crença

Pouco tempo depois, o mundo foi abalado pela pandemia de Covid-19 e uma das vítimas foi o pai de Manuel. Em 2021, ele próprio esteve à beira da morte, internado em estado grave no hospital de campanha do Hangar, em Belém. O risco foi tão alto que uma nota fúnebre chegou a ser publicada, por engano, pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia da UFPA. Em Cametá, muitos também acreditaram que ele havia falecido. Mas, como o sobrenome sugere, Manuel seguiu vivo e valente.

Fé, preconceito e resiliência

Durante a internação, relata ter vivido experiências espirituais decisivas. Em entrevista exclusiva ao podcast Chama para conversar, ele revelou que, em sonhos, encontrou Iemanjá, Jesus, Xangô, Santa Maria Madalena, Oiá e Ogum: “os filhos de Oiá fazem do risco de morrer, força pra viver”, recorda. Foi essa vivência de fé que, segundo ele, o salvou.

Após a alta, ainda permaneceu alguns meses como diácono, mas decidiu se desligar da Igreja Católica. A escolha não ocorreu sem críticas e distanciamentos. Amigos e fiéis se afastaram, revelando que o vínculo, muitas vezes, estava mais ligado ao cargo do que à pessoa.

“Várias filas se formavam na Basílica Santuário de Nazaré, quando eu era diácono, pra pedir bênção. E eu sempre rezei em silêncio, com a mão sobre a cabeça das pessoas. Eu pedia a Deus, a Nossa Senhora, a Jesus, mas também a Oiá, a Xangô, a Exu, a Dona Mariana. Galera não sabia. Depois que soube, pronto. Era fácil ser amigo do diácono, mas de um macumbeiro é ralado, né?” (sic), lembra.

Com coragem para assumir publicamente sua espiritualidade, Manuel fundou, em Cametá, o Casarão dos Encantados, onde hoje é zelador de santo ao lado da esposa, filhos e até do neto, já iniciado nos toques de tambor e no maracá. “Hoje estamos felizes. Uma família de macumbeiros muito feliz”, afirma.

Além da vida religiosa, Manuel atua como professor de Ciências Humanas na rede municipal de ensino, ministrando aulas para pessoas privadas de liberdade em sua cidade natal. Sua trajetória, marcada por resistência e resiliência, é um convite a refletir sobre tolerância e respeito. Entre bênçãos dadas na Basílica e os cânticos entoados no terreiro, ele construiu um caminho que mostra que fé não cabe em rótulos e que ser fiel a si mesmo pode ser o maior ato de espiritualidade.

Racismo religioso

O racismo religioso é a discriminação ou preconceito contra pessoas com base em sua religião ou crenças espirituais. No Brasil, essa forma de preconceito é frequentemente direcionada a religiões de matriz africana, como o Candomblé e a Umbanda, historicamente vistas com preconceito e oprimidas.

No entanto, o racismo religioso pode atingir qualquer grupo religioso e se manifestar de diversas formas, incluindo ataques físicos, agressões verbais, pichações em templos e até mesmo a destruição de locais de culto. É importante notar que o racismo religioso não se limita a ataques diretos, mas também se manifesta de forma sutil, através de piadas, comentários ofensivos ou a estigmatização de certas práticas religiosas.

No Brasil, o racismo religioso é crime, com a discriminação ou preconceito contra pessoas por motivo de religião ou crença sendo equiparado ao racismo. A Constituição Federal e a Lei nº 7.716/89, conhecida como a Lei Caó, tratam do tema. A pena para o crime de racismo é de reclusão de dois a cinco anos, além de multa. Além da punição criminal, as vítimas de racismo religioso também podem buscar a reparação de danos na esfera cível. É importante destacar que as denúncias podem ser feitas em delegacias de polícia ou através do Disque 100, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Umbanda

Basílica de Nazaré

Basílica Santuário de Nazaré

belém

Cametá

Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

Futebol

Ricardo Gluck Paul é reeleito presidente da FPF no quadriênio 2026-2029

Chapa do presidente é composta por Ricardo Oliveira, Danielle Almeida, Sandeclei Monte, Helinho Júnior e Emerson Dias.

02.10.25 10h57

CÍRIO

Círio Iluminado leva oportunidade de sabor e renda com cursos de gastronomia no Tenoné

Projeto realiza dez oficinas gratuitas nos bairros do Tenoné, Telégrafo, Umarizal, Castanheira e Jurunas

02.10.25 9h09

FISCALIZAÇÃO

Equipamento de ultrassom avaliado em mais de R$ 215 mil é apreendido no Pará

Fiscais constataram que o contribuinte deixou de recolher o ICMS relativo ao Diferencial de Alíquotas, que é devido na entrada da mercadoria no Pará

01.10.25 14h47

DIREITOS

Pará sanciona lei que garante atendimento personalizado e acessível a pessoas surdas

Apesar do avanço da legislação, comunidade surda reclamam da dificuldade de comunicação nos órgãos públicos

01.10.25 8h00

MAIS LIDAS EM PARÁ

PARÁ

Jornal britânico elege praia paraense como a mais bonita do Brasil; saiba mais

Conhecida pelas areias brancas que se formam às margens dos rios Tapajós e Arapiuns, Alter do Chão combina águas cristalinas, biodiversidade amazônica e uma comunidade acolhedora

28.09.25 19h08

CURIOSIDADES

Cortejo fúnebre com cachaça e fogos de artifício chama a atenção no Pará

A tradição da vila de São João do Abade, em Curuçá, ocorre há mais de 200 anos e é chamada de “frete”

28.09.25 17h08

investimento

Governo do Pará entrega em outubro a maior Estação de Tratamento de Esgoto do estado

Com investimento de R$ 134 milhões, ETE Una beneficiará moradores de 10 bairros de Belém e contribuirá para despoluição de bacias hidrográficas

28.09.25 7h00

SANEAMENTO

Barcarena será primeira cidade do Pará a ter água e esgoto universalizados em 2025

Financiamento de R$ 213 milhões do BNDES acelera a meta de saneamento do município em nove anos

01.10.25 15h29

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda