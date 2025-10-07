Icoaraci ganha novo Terminal Hidroviário Turístico às vésperas do Círio e reforça conexão com Cotiju

O Governo do Pará, por meio da Companhia de Portos e Hidrovias (CPH), finaliza os últimos ajustes do novo Terminal Hidroviário Turístico de Icoaraci, em Belém. A entrega oficial será feita pelo governador Helder Barbalho nesta quarta-feira (8). O espaço será a nova ligação entre o continente e as ilhas próximas à capital.

O projeto compreende 650 m² de área construída, com guichês para venda de passagens, banheiros acessíveis, lojas e restaurantes. O setor operacional, com 350 m², dispõe de uma passarela coberta e cinco flutuantes, garantindo embarque e desembarque mais ágeis, organizados e seguros para até duas mil pessoas por dia – um salto de qualidade no transporte hidroviário entre Icoaraci e Cotijuba.

“Este terminal foi pensado para as pessoas, especialmente para quem vive nas ilhas. Vamos garantir embarques mais seguros, conforto durante a espera e uma operação eficiente, que respeita o tempo de quem trabalha e estuda. É uma entrega que melhora o dia a dia de milhares de famílias e ajuda a impulsionar o turismo e a economia local”, afirma Hilton Aguiar, presidente da CPH.

“Chegamos às vésperas do Círio de Nazaré com um equipamento pronto para receber bem o público e, ao mesmo tempo, preparado para o calendário da COP30. É o Pará mostrando capacidade de planejar, executar e deixar legado para a nossa gente", complementa.

Impacto direto para quem vive nas ilhas

Com o novo terminal, o Governo do Pará amplia a integração fluvial de Belém, garantindo mobilidade digna a quem depende do transporte por barco para trabalhar, estudar ou acessar serviços públicos. A expectativa é beneficiar diretamente mais de dez mil moradores de Cotijuba, além de cerca de 27 mil passageiros que utilizam o trajeto todos os meses para lazer e turismo.

É o caso de Raimundo Nonato, de 54 anos, aposentado e morador de Cachoeira do Arari. Há 30 anos, ele vai regularmente a Belém e desembarca no atual terminal de Icoaraci. Com a mudança para o novo espaço, ele reconhece as melhorias em segurança, conforto e acessibilidade.

“É muito importante o governador pensar nos ribeirinhos. Esse é um modelo que eu apoio, que traz segurança e melhora nossa vida”, celebra.

Além de organizar os fluxos e aumentar a segurança das operações, o novo Terminal Hidroviário Turístico eleva o padrão de atendimento ao visitante, contribuindo para um turismo mais qualificado durante o Círio de Nazaré e, em seguida, durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30). Com melhor infraestrutura, Icoaraci reforça sua vocação como porta de entrada para as atrações naturais e culturais de Cotijuba, valorizando empreendedores locais, artesanato, gastronomia e serviços.