O Liberal chevron right Pará chevron right

Icoaraci ganha novo Terminal Hidroviário Turístico às vésperas do Círio e reforça conexão com Cotiju

Equipamento oferecerá mais conforto aos passageiros que vão para as ilhas próximas de Belém

Agência Pará

O Governo do Pará, por meio da Companhia de Portos e Hidrovias (CPH), finaliza os últimos ajustes do novo Terminal Hidroviário Turístico de Icoaraci, em Belém. A entrega oficial será feita pelo governador Helder Barbalho nesta quarta-feira (8). O espaço será a nova ligação entre o continente e as ilhas próximas à capital.

O projeto compreende 650 m² de área construída, com guichês para venda de passagens, banheiros acessíveis, lojas e restaurantes. O setor operacional, com 350 m², dispõe de uma passarela coberta e cinco flutuantes, garantindo embarque e desembarque mais ágeis, organizados e seguros para até duas mil pessoas por dia – um salto de qualidade no transporte hidroviário entre Icoaraci e Cotijuba.

“Este terminal foi pensado para as pessoas, especialmente para quem vive nas ilhas. Vamos garantir embarques mais seguros, conforto durante a espera e uma operação eficiente, que respeita o tempo de quem trabalha e estuda. É uma entrega que melhora o dia a dia de milhares de famílias e ajuda a impulsionar o turismo e a economia local”, afirma Hilton Aguiar, presidente da CPH.

VEJA MAIS

image Novo Terminal Hidroviário Turístico de Icoaraci deve beneficiar mais de 10 mil pessoas
Com previsão de entrega para outubro de 2025, a operação estrutural está com 22% concluída, avalia a CPH

image Icoaraci ganhará Terminal Hidroviário Turístico
Projeto resulta de parceria entre Prefeitura e Governo

“Chegamos às vésperas do Círio de Nazaré com um equipamento pronto para receber bem o público e, ao mesmo tempo, preparado para o calendário da COP30. É o Pará mostrando capacidade de planejar, executar e deixar legado para a nossa gente", complementa.

Impacto direto para quem vive nas ilhas

Com o novo terminal, o Governo do Pará amplia a integração fluvial de Belém, garantindo mobilidade digna a quem depende do transporte por barco para trabalhar, estudar ou acessar serviços públicos. A expectativa é beneficiar diretamente mais de dez mil moradores de Cotijuba, além de cerca de 27 mil passageiros que utilizam o trajeto todos os meses para lazer e turismo.

É o caso de Raimundo Nonato, de 54 anos, aposentado e morador de Cachoeira do Arari. Há 30 anos, ele vai regularmente a Belém e desembarca no atual terminal de Icoaraci. Com a mudança para o novo espaço, ele reconhece as melhorias em segurança, conforto e acessibilidade.

“É muito importante o governador pensar nos ribeirinhos. Esse é um modelo que eu apoio, que traz segurança e melhora nossa vida”, celebra.

Além de organizar os fluxos e aumentar a segurança das operações, o novo Terminal Hidroviário Turístico eleva o padrão de atendimento ao visitante, contribuindo para um turismo mais qualificado durante o Círio de Nazaré e, em seguida, durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30). Com melhor infraestrutura, Icoaraci reforça sua vocação como porta de entrada para as atrações naturais e culturais de Cotijuba, valorizando empreendedores locais, artesanato, gastronomia e serviços.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Terminal Hidroviário Turístico

icoaraci

ilha de cotijuba

Cotiju
Pará
.
