Alepa e MPPA lamentam morte da irmã Henriqueta

A Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) e o Ministério Público do Pará (MPPA) lamentaram a morte da irmã Henriqueta Cavalcante, que faleceu em um acidente de trânsito ocorrido, no sábado (10), na Paraíba. Em nota, a Alepa informou que "é com profundo pesar que lamentamos o falecimento da irmã Henriqueta Cavalcante, referência na defesa de crianças, adolescentes e dos direitos humanos no nosso Estado. Marie Henriqueta Ferreira Cavalcante presidia o Instituto Dom Azcona, que leva o nome do bispo emérito do Marajó, falecido em 2024. Aos familiares e amigos, toda nossa solidariedade e condolências".

Também em nota, a Procuradoria-Geral de Justiça do MPPA manifestou "profundo pesar pelo falecimento da irmã Henriqueta, incansável defensora dos direitos da criança e do adolescente, com atuação marcante na região do Marajó". E afirmou: “Grande parceira do Ministério Público, irmã Henriqueta contribuiu de forma decisiva para importantes iniciativas, como o projeto Rios de Proteção, deixando um legado de compromisso, coragem e amor ao próximo. Neste momento de dor, nos solidarizamos com familiares, amigos e todos que tiveram suas vidas transformadas por sua missão. Seu exemplo seguirá vivo em nossa atuação".

