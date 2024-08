Ações estaduais de promoção à arte e à cultura paraense alavancam número de visitações a museus

Projetos de incentivo à arte, ao lazer e à cultura no Pará, desenvolvidos pelo Governo do Estado, aumentam o número de visitantes nos museus paraenses, que quase quintuplicou de 2018 a 2023. Cerca de 97 mil registros foram contabilizados há seis anos, número que passou para 453 mil visitantes em 2023. Os museus do Pará reúnem aproximadamente 100 mil peças de todas as tipologias, incluindo mobiliários, pinturas, esculturas, desenhos, filmes, fotografias, indumentárias e joias, além de objetos sacros e arqueológicos do período pré-colonial.

“Visitar nossos museus e explorar nosso patrimônio histórico é uma viagem rica em cultura e conhecimento, que permite aos moradores e turistas vivenciarem a essência do Pará. Os projetos de incentivo à arte desempenham um papel fundamental nesse contexto, pois não apenas preservam nossa herança, mas também servem como um potente atrativo, fortalecem a economia local ao gerar emprego e renda, promovem a inclusão social e cultural e a valorização da nossa história”, ressalta o secretário de Turismo do Pará (Setur), Eduardo Costa.

O projeto "Uma Noite no Museu" é uma das iniciativas desenvolvidas pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult) e do Sistema Integrado de Museus (SIM), que busca levar o público a conhecer os espaços culturais do Estado no período noturno. A ação, que começou em junho do ano passado, pensada e executada como política pública de inserção aos patrimônios do Estado ocorre em toda primeira sexta-feira do mês, com exposições, feiras, cineclube e shows. Ao longo das edições em 2023, mais de 80 mil pessoas passaram pelos espaços culturais.

“Desde 2019, nós temos procurado formas de ampliar significativamente o fomento à cultura do nosso Estado. Nesse período, conseguimos entregar novos espaços, reconstruir outros e dar início a projetos com o intuito de democratizar o acesso aos equipamentos da Secult. Além disso, os nossos esforços também têm sido muito voltados para proporcionar melhores condições aos fazedores e fazedoras de cultura. Tudo isso reflete em algumas conquistas como o crescimento na captação de recursos pela Lei Rouanet em 2023, em que o Pará foi o estado com maior crescimento”, destaca o secretário de Estado de Cultura, Bruno Chagas.

A estudante universitária Juliana Souza, frequentadora assídua de museus, em Belém, considera que projetos como o "Uma Noite no Museu" estimula e facilita o acesso ao conhecimento e ao patrimônio cultural e permite que um público mais amplo, incluindo quem não teve acesso anteriormente, consiga passar a frequentar. "Eu acredito que a arte pode transformar a vida alguém de várias formas, tanto como artista tanto como visitante ou consumidor. A arte tem esse poder. Por existir diferentes formas de expressão artística, a arte cria a compreensão de um mundo, quando se é permitido às pessoas enxergarem a vida através dos olhos de outros”, celebra.

VIGIA – Em junho deste ano, o prédio do Museu da cidade de Vigia, que fica no centro comercial do município, região nordeste do estado, foi entregue pelo Governo do Pará totalmente reconstruído. Além da área que abriga o Museu, o projeto garantiu ainda a reconstrução da área livre (antigo quintal) do prédio, que vai ser aproveitada como espaço para a prática de atividades culturais e também como espaço gourmet.

A estudante Alexa Pereira, moradora de Vigia, aproveitou as férias de julho deste ano para conhecer o museu que foi entregue recentemente. Para ela, o espaço é um lugar de preservação do passado, mas também de reflexão e celebração da diversidade cultural. A experiência da visita, segundo a estudante, foi como um convite para se reconectar com as próprias raízes e valorizar a herança deixada por aqueles que ajudaram a construir a cidade.

“Que experiência incrível. Ao adentrar as salas do museu, senti como se tivesse sido transportada no tempo, mergulhando nas origens e na evolução desse importante município paraense que tanto amo. Foi emocionante poder conhecer de perto as tradições da minha própria localidade, ler os relatos dos antigos moradores e entender melhor os momentos marcantes da história de Vigia, desde a sua fundação até os eventos que moldaram sua identidade única ao longo dos séculos. Cada peça exposta parecia contar uma parte dessa narrativa fascinante, revelando detalhes da vida cotidiana, das festividades populares e das lutas e conquistas do povo vigiense”, relata Alexa Pereira.

NOVO MUSEU – No mês de julho, o Estado lançou o Museu das Amazônias, um espaço cultural novo e que será instalado no armazém 4 do Porto Futuro II. O museu integra o conjunto de obras do governo estadual para a COP 30 e será entregue antes da realização do evento, em novembro de 2025, com o objetivo de valorizar o povo, a história e cultura do norte do Brasil e dos oito países vizinhos que possuem parte da floresta Amazônica em seu território.