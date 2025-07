Famílias das vítimas de acidente com ônibus da UFPA aguardam chegada dos corpos na universidade

Familiares dos estudantes da Universidade Federal do Pará (UFPA) mortos no acidente na BR-153, em Porangatu (GO), aguardam a chegada dos corpos no campus Guamá, em Belém, nesta sexta-feira (18), onde será realizado o velório coletivo.

Os corpos foram recebidos pela Polícia Científica do Pará na Base Aérea de Belém e, em seguida, passaram por trâmites de identificação e liberação, concluídos no início da tarde de hoje.

Velório terá momento reservado a familiares

A cerimônia de despedida acontece no Auditório Setorial Básico do Campus Guamá. A primeira hora do velório será exclusiva para os familiares das vítimas. Depois desse momento, o espaço será aberto a amigos e à comunidade acadêmica da UFPA.

Até às 16h, familiares permaneciam no campus aguardando a chegada dos corpos. Às 15h43, a assessoria de imprensa da UFPA informou que os corpos estavam no serviço funerário e ainda não havia previsão de chegada ao local do velório.

VEJA MAIS

Vítimas eram três estudantes e um motorista da UFPA

As vítimas foram identificadas como:

Ademilson Militão de Oliveira , motorista do campus de Altamira;

, motorista do campus de Altamira; Leandro Souza Dias , estudante de Farmácia do campus Belém;

, estudante de Farmácia do campus Belém; Ana Letícia Araújo Cordeiro , estudante de Pedagogia, campus Belém;

, estudante de Pedagogia, campus Belém; Welfeson Campos Alves, estudante de Produção e Multimídia.

Todos haviam partido de Belém com destino a Goiânia.

Apoio psicológico e acolhimento estão sendo oferecidos

Durante a cerimônia, equipes da Central de Acolhimento da UFPA e da Força Nacional do SUS estarão disponíveis para atendimento no auditório. O Auditório Setorial Básico II será destinado às famílias, enquanto o Setorial Básico I receberá o público geral.

O atendimento remoto também segue disponível pelo número (91) 98272-1213, oferecendo suporte emocional a estudantes, motoristas e servidores da caravana, além de familiares e coletivos estudantis impactados.

Corpo do motorista será velado em Altamira

O velório do motorista Ademilson Militão ocorrerá no campus da UFPA em Altamira, no Auditório Petroni Gurardelli. A Força Aérea Brasileira (FAB) realiza o traslado de Belém com chegada ao aeroporto local prevista para 15h.