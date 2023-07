Ação oferece serviços de cidadania gratuitos na Praia do Atalaia, em Salinópolis

Uma ação de cidadania oferece os serviços de emissão de documentos, atendimento jurídico, reconhecimento voluntário de paternidade e distribuição de pulseiras de identificação infantil na Praia do Atalaia, em Salinópolis, nordeste do Pará. A “Barraca da Ecocidadania” é promovida pela Defensoria Pública do Pará, e ocorre entre os dias 14 e 30 de julho, no horário das 8h às 16h. Os serviços são totalmente gratuitos.

Entre os serviços de emissão de documentos, a programação vai expedir RG, CPF, Carteira de Trabalho Digital, 2ª via de certidão de nascimento e óbito e foto 3x4. A “Barraca da Cidadania” vai contar, ainda, com um Espaço Kids, onde serão distribuídas as pulseiras de identificação infantil, com os dados dos responsáveis legais, para o caso das crianças se perderem, além de contar com uma pedagoga. A ação também abordará junto aos veranistas a importância do combate ao descarte incorreto de lixo nas praias.

O defensor público-geral, João Paulo Lédo, destaca o compromisso da instituição com a efetivação dos direitos à população e as pautas ambientais. “A missão institucional mais importante da Defensoria Pública é o acesso à justiça por todo o estado do Pará. E é pensando nisso que estamos trazendo os serviços de emissão de documentos e atendimento jurídico para a população. Mas, além disso, nós queremos mostrar que os nortistas são sujeitos de direitos e cidadania, e que estamos engajados na luta pela defesa do meio ambiente”, concluiu o gestor.

Na semana passada, a Defensoria Pública do Pará realizou a primeira edição da “Ecocaminhada” no município, com saída da Gruta do Caranã e chegada no Hotel Salinópolis. A campanha teve como objetivo alertar a população em geral, sobretudo os turistas que chegam à cidade para aproveitar o verão amazônico, sobre os riscos dos lixos nas praias e o prejuízo à vida marinha.

Serviço:

"Barraca da Ecocidadania"

Local: Praia do Atalaia (Próximo à Entrada do Atalho)

Horário de funcionamento: 8h às 16h