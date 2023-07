‘Ecocaminhada’ marca início de julho com educação ambiental e entrega de obras em Salinópolis

“Leve seu lixo e deixe apenas a sua pegada”. De acordo com o defensor público-geral do Pará, João Paulo Lédo, essa foi a mensagem levada pelas mais de 100 pessoas que participaram de uma “Ecocaminhada”, na tarde desta sexta-feira (30), em Salinópolis, nordeste do estado. A realização foi da Defensoria Pública do Pará, em parceria com a prefeitura municipal. O evento teve como objetivo promover a conscientização ambiental e o combate ao descarte indevido de lixo, que é recorrente nesta época do ano nas praias paraenses.

“A Defensoria Pública, em parceria com a prefeitura e diversas outras instituições, promoveram um dia de ‘ecocaminhada’, que se iniciou com um projeto de cartazes sobre educação ambiental nas escolas de Salinas e, na sequência, seguiu em caminhada pelas ruas da cidade. Uma caminhada que levantou um grito de socorro pelas praias limpas e um meio ambiente bem cuidado”, destacou João Paulo.

VEJA MAIS

A caminhada saiu da Gruta do Caranã rumo ao Hotel Salinopólis. Luís Augusto, vice-diretor da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Raimundo Nazaré da Costa, participou da ação e disse que convocou os alunos a se somarem à causa. “Estamos entrando no período de férias escolares, que costuma atrair muitos turistas, mas também traz um problema sério, que é o lixo, tanto no centro da cidade como nas praias. E a caminhada funciona como um manifesto educacional aos nossos visitantes. Sabemos que também depende muito da conscientização da população que mora na cidade e redondezas, assim como também de quem vem de fora do município”, disse o pedagogo.

Governo entrega sede dos Bombeiros e espaço ‘Sala Lilás’

Na véspera do mês das férias escolares, o governador do Pará, Helder Barbalho, também esteve em Salinópolis para entregar a nova sede do Corpo de Bombeiros do município. As obras de reestruturação representam um investimento de R$ 1,7 milhão. A última vez que o local havia passado por algum tipo de reforma foi em 2014.

"Todos nós sabemos que Salinas é a extensão da casa de todos os paraenses e cada vez mais é protagonista no turismo, recebendo visitas de pessoas de todo o Brasil. E claro, este grupamento necessitava de ampliação e reestruturação. Hoje estamos aqui fazendo está entrega e eu gostaria de saudar a todos que fazem a corporação no Pará, desejar muito sucesso e um excelente trabalho nesse período de veraneio, para que nós possamos estar aptos a cuidar das pessoas, salvar e preservar vidas", discursou o chefe do Executivo estadual.

Mulheres

O espaço "Sala Lilás", também entregue na sexta pelo governador, foi projetado para acolher mulheres em situação de violência doméstica, além de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. A implantação representa mais qualidade no atendimento de pessoas vítimas de crimes em situação de vulnerabilidade e celeridade em procedimentos policiais.

A iniciativa funcionará de forma integrada entre a Polícia Civil e a Secretaria de Estado das Mulheres (Semu). A secretária de Estado das Mulheres, Paula Gomes, comemorou a conquista do espaço e falou sobre as ações que estão sendo realizadas. “O projeto ‘Sala Lilás’ é um espaço de garantia de direitos e valorização da vida. Esperamos que mulheres não sejam vítimas, mas se precisarem serão acolhidas com atendimento humanizado e direcionamento para romper o ciclo de violência doméstica. Nossa meta será implantar outras salas e unidades especializadas por todo o Estado”, pontuou.