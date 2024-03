Abandonadas, passarelas são um risco para a população na Grande Belém

Pedestres que precisam atravessar as passarelas em Belém e Ananindeua, estão enfrentando muitos problemas devido a situação de abandono e precariedade em que elas se encontram. Lixo, falta de iluminação e até buraco são os principais motivos de reclamação da população.

Buraco aberto na passarela localizada no km 2, da Rodovia BR-316, em Ananindeua (Foto: Thiago Gomes | O Liberal)

Uma passarela localizada no km 2, da Rodovia BR-316, no bairro da Guanabara, em Ananindeua, está em completo estado de abandono. Um buraco se abriu no local e pedestres temem pela própria vida. Para seu Antônio Souza, de 73 anos, a falta de fiscalização e manutenção é responsabilidade das prefeituras. "Se a cidade está toda cheia de lixo, imagina as passarelas que estão caindo aos pedaços. Esse buraco está perigoso, principalmente a noite que não tem iluminação, se meter a perna aí, já era", diz o idoso.

Pedestre Antônio Souza denuncia a situação de descaso (Foto: Thiago Gomes | O Liberal)

A movimentação de idosos e pessoas com deficiência (PcD) que utilizam a passarela, é bem grande. Ana Maria Silva estava passando pelo local como acompanhante do irmão, José Maria Lisboa, que é PcD visual. "A noite quando passamos pela passarela está tudo escuro, com o buraco está mais perigoso. Estou acompanhando meu irmão, mas existem outras pessoas com deficiência que andam sozinhas e podem se machucar. Graças a Deus, ele só anda comigo, eu sou a visão dele. Deveria melhorar mais para pessoas como ele e como outras com deficiência. É difícil, é muito complicado", desabafa.

Ana Maria Silva e o irmão José Maria Lisboa, que é PcD visual (Foto: Thiago Gomes | O Liberal)

Além do buraco, pedestres denunciam o acumulo de lixo pelas escadas e do fedor que causa bastante incômodo. Como relata Maria Helena Araújo, que utiliza a passarela todos os dias. " É sujo, muito sujo, tem fezes, não tem iluminação, as vezes a iluminação vem de uma empresa que fica na BR. Fora isso, não tem claridade, se tiver uma lanterna é até melhor, porque se você não tiver cuidado, você cai mesmo. A maioria das passarelas aqui não tem mais luminária. Um buraco desse tem muito risco de qualquer pessoa cair e depois que acontece é que vão tomar as providências", conta indignada. A pedestre também já presenciou a cena em que um rapaz quase cai no buraco, não caiu devido a um papelão que estava no local. Veja outras imagens

Em uma passarela localizada, na avenida Almirante Barroso, no bairro do Marco, uma das principais vias de entrada e saída da capital, o grande problema é a falta de iluminação. O local não possui nenhuma lâmpada e pedestres denunciam que a noite é muito escuro e perigoso.

Passarela na Almirante Barroso sem nenhuma iluminação (Foto: Thiago Gomes | O Liberal)

A Reportagem de O Liberal entrou em contato com Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM) e com a Secretaria de Urbanismo de Belém (Seurb) solicitando um esclarecimento. O NGTM respondeu, com nota, informando “que uma equipe técnica vai ao local para fazer avaliação dos danos e a manutenção da estrutura”. A Seurb, até o fechamento desta edição, não deu retorno.