327º Círio de Vigia iniciou na manhã deste domingo (08/9) e segue com diferentes celebrações

Regado de tradição e fé, o Círio de Vigia, uma das mais antigas festividades da Amazônia, deu início a sua 327ª edição na manhã deste domingo (08/9). A programação começou às 6h na igreja de São Sebastião, com a realização da Santa Missa e, logo após, o público pode prestigiar a romaria pelas ruas da cidade. As celebrações de hoje abrem uma série de programações, com direito a missas, romarias, novenas e programação cultural, que seguem até o dia 22 de setembro, no encerramento guiado pela banda católica Missionário Shalom.

A imagem de Nossa Senhora de Nazaré é conduzida pelas ruas da histórica cidade de vigia até a praça da igreja matriz, onde normalmente ocorre a missa campal. Neste ano, a cerimônia precisou ser realizada na praça, devido às reformas estruturais que estão em andamento na igreja. Neste ano o tema da celebração foi “Com Maria, vamos adorar e servir”.

Nos próximos dias, a programação segue com missas, romarias, novenas e programação cultural na praça da Igreja Matriz. Na sexta-feira (13/9), às 17h, com saída da comunidade São Sebastião, ocorre a romaria da juventude. Posteriormente, no sábado (14/9), haverá a transladação do círio das crianças, com previsão de saída em direção a comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, após a santa missa na praça da igreja matriz, às 18h. O círio das crianças é celebrado no dia seguinte, domingo (15/9), às 7h.

Outro destaque da programação é a romaria da acessibilidade no sábado (21/9) com a concentração dos fieis na igreja de pedras, às 17h, e romaria até a matriz. O encerramento das celebrações, no domingo (22/9), será marcado com programação durante o dia inteiro. Logo pela manhã, às 6h, ocorre a santa missa na comunidade Mãe da Divina Providência, seguida da santa missa na igreja São Sebastião, às 7h30. No fim da tarde, por volta das 18h, os presentes poderão prestigiar a saída da romaria com a imagem de Nossa Senhora. O último domingo também é dia de festa, com encerramento garantido pelo show da banda católica Missionário Shalom.