Mais antigo do Pará, Círio de Vigia é realizado neste domingo (8)

O mais antigo do estado do Pará, o Círio de Nossa Senhora de Nazaré, o de número 327º°, será realizado, neste domingo (8), e deverá reunir milhares de pessoas pelas ruas do município, localizado no nordeste do Estado. O tema deste ano é “𝐶𝑜𝑚 𝑀𝑎𝑟𝑖𝑎, 𝑣𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎𝑟 𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑟”. E o lema, "Fazei tudo o que Ele vos disser”. A estimativa é que aproximadamente 200 mil pessoas participem do Círio deste ano, informou Elizângela Oliveira, da Pastoral da Comunicação da Paróquia Nossa Senhora de Nazaré de Vigia.

Segundo a organização, o tema escolhido para este ano, “𝐶𝑜𝑚 𝑀𝑎𝑟𝑖𝑎, 𝑣𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎𝑟 𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑟,” reflete a profunda inspiração da Carta Pastoral de Dom Carlos Verzeletti, intitulada “Servir e Adorar. A comunidade é meu lugar!”. “Assim como Maria, somos chamados a adorar e servir à Igreja de Jesus Cristo, inspirados pelo exemplo da serva humilde que ama e venera seu Filho”, diz ainda a organização.

Este ano, o Círio traz uma programação extensa e com novidades, incluindo a quinzena mariana, procissões, celebrações, romarias e noites culturais. Na sexta-feira (6), às 18 horas, houve a Santa Missa na praça da Igreja Matriz. Logo após, os fiéis seguiram em procissão na tradicional Romaria Rodoviária, levando a imagem de Nossa Senhora de Nazaré da praça da Igreja Matriz de Vigia até a comunidade Menino Deus, no Itapuá. Durante o percurso, houve uma parada especial em frente à comunidade Santo Antônio Maria Zaccaria, onde o sacerdote deu bênção dos veículos. No sábado, houve a romaria fluvial e, depois, a moto romaria.

No domingo (8), dia do Círio, às 7 horas, Santa Missa na igreja de São Sebastião. Às 8 horas, saída do Círio. Na chegada, missa presidida por Dom Carlos Verzeletti, bispo da Diocese de Castanhal. Percurso: rua São Sebastião, rua Santana de Medeiros, avenida Barão de Guajará, travessa Vilhena Alves, rua de Nazaré, travessa Hilário Cardoso, rua Professora Noêmia Belém, chegando na igreja Matriz.

Esse percurso deverá ser feito em aproximadamente duas horas. Às 18 horas, missa na Igreja Matriz. A festividade terminará no dia 23 de setembro, com o Recírio. Nesse dia, haverá missa às 7 horas, na praça da igreja Matriz. E, em seguida, a procissão do Recírio.

Este ano, o município de Vigia de Nazaré completou 408 anos, O município foi uma aldeia de índios, povoada pelos tupinambás, cujo nome era 'Uruitá'. O governo colonial transformou-a em um posto alfandegário, denominado Vigia, para fiscalizar e proteger, de contrabandistas, as embarcações que tinham como objetivo saquear Belém. Foi a prática de vigiar o posto que deu origem ao nome do município. Essa iniciativa fora a causa da formação do Povoado, que se elevou à Vila, em 1693.

Desse modo, permaneceu até a Independência do Brasil. Em 1698, Vigia obteve categoria de Município, ainda segundo informações da Assembleia Legislativa do Pará.