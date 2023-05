William e Kate participam de piquenique para celebrar Charles III; rei e rainha não aparecem

Um dia após a coroação do rei Charles III, diversas cidades do Reino Unido organizaram, neste domingo (7), grandes piqueniques em homenagem ao novo líder da monarquia do país. Nem Charles, nem a rainha Camilla participaram de um piquenique público.

No entanto, o príncipe William, herdeiro do trono, e sua esposa, Kate Middleton, apareceram do lado de fora do castelo. Vestidos de forma mais casual que no dia da coroação, eles cumprimentaram as pessoas que estavam no evento.

Em pequenas vilas e em grandes cidades, foram expostas bandeiras do Reino Unido para comemorar o novo rei. As cores e os padrões da bandeira também estavam em outros itens e utensílios: toalha, guardanapos, chapéus.

A ideia do piquenique também é de uma festa pública que inclui os republicanos, que reclamaram dos custos exorbitantes da cerimônia de coroação. Foi decretado feriado nesta segunda-feira (8), e o rei Charles III pediu para que as pessoas do país façam trabalho voluntário no dia.

Evento

A primeira-dama dos Estados Unidos, Jill Biden, e sua neta Finnegan Biden foram recebidas pelo primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, na festa Big Lunch, realizada em frente ao gabinete do governo. Refugiados ucranianos e ativistas comunitários também participaram deste evento.

Rolinhos de salsicha e salmão foram servidos com frango na coroação - um prato preparado para a coroação da rainha Elizabeth II há 70 anos - e quiche da coroação, que foi escolhida para Charles e tem sido assunto nas mídias sociais.