VÍDEO: Português oferece 500 euros por ‘cabeça de brasileiro' em Portugal e gera revolta

Um pasteleiro português, identificado como João de Oliveira, causou revolta nas redes sociais ao publicar um vídeo de cunho xenofóbico em que oferece 500 euros por cada "cabeça de brasileiro" que estivesse em terras portuguesas. A recompensa ofertada gerou grande repercussão negativa na comunidade estrangeira, principalmente a brasileira, que habita em Portugal.

No "vídeo de anúncio", o homem diz que a oferta vale por qualquer pessoa do Brasil que vive no país europeu, seja de forma legal ou ilegal: "Cada português que trouxer a cabeça de um brasileiro, desses zukas que vivem aqui em Portugal, estejam legais ou ilegais, cada cabeça que trouxer eu pago € 500" (R$ 3,2 mil, convertido em reais), disse ele no vídeo. Zukas é uma gíria para "raça maldita"

Veja o vídeo:

Logo que a publicação viralizou nas redes sociais, a fundadora da Associação de Apoio a Emigrantes, Imigrantes e Famílias (AAEIF), Sônia Gomes, pronunciou-se informando que vai formalizar a queixa. Já a presidente da Casa do Brasil de Lisboa, Ana Paula Costa, publicou uma nota afirmando que o vídeo é a "expressão mais perversa, violenta e criminosa do discurso anti-imigração, do racismo e da xenofobia".

Demissão após viralizar

Após o vídeo viralizar, João Oliveira foi demitido da padaria onde trabalhava, em Aveiro. Em nota publicada nas redes sociais, o estabelecimento afirmou não compactuar com a conduta do ex-funcionário e destacou que sua equipe é composta por pessoas de diferentes nacionalidades.

A Legislação portuguesa pune o crime de discriminação. O artigo 240 do Código Penal do país prevê pena de prisão de seis meses a cinco anos de detenção para os crimes de discriminação e incitamento ao ódio e à violência motivada pela cor, raça, origem étnica, religião, gênero ou orientação sexual.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)