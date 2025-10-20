VÍDEO: apoiador de Trump tem óculos arrancado e leva rasteira em protesto contra o governo; veja

Protestos anti-Trump nos EUA continuam a gerar manchetes, mas foi um incidente capturado em vídeo que dominou as redes sociais neste fim de semana. Um apoiador do presidente, que provocava manifestantes contrários, acabou se tornando o foco de uma intensa e viral confusão.

As imagens, amplamente compartilhadas em várias redes sociais, mostram o momento em que um homem, acompanhado por um grupo, confronta verbalmente manifestantes anti-Trump. A situação rapidamente escalou para a agressão física.

Agressão e queda: o incidente que viralizou

O momento crucial do vídeo é quando a provocação se transforma em confronto. Manifestantes anti-Trump reagem, e os óculos do apoiador de Trump são rapidamente arrancados.

Ao tentar recuperar os óculos, o homem começa a correr atrás de um rapaz que aparece nas imagens pegando o acessório, mas tropeça e cai. O homem se levanta novamente e, ao continuar a perseguição, um manifestante desfere uma rasteira que o derruba novamente, agravando a queda. As imagens mostram o homem com o rosto sangrando devido ao incidente.

A confusão que se seguiu envolveu a ele e a vários opositores do presidente, gerando cenas de tensão no local do protesto.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de oliberal.com)