VÍDEO: Influenciadora brasileira flagra momento em que é alvo de xenofobia nos EUA

A influenciadora brasileira Marcela Montelatto estava na fila de um evento em Nova Iorque, nos Estados Unidos, quando flagrou o momento em que foi vítima de um comentário xenofóbico por uma estadunidense.

A criadora de conteúdo havia sido convidada para um em um espaço exclusivo na pré-estreia do filme "É Assim que Acaba" e, enquanto gravava um vídeo falando sobre a experiência, escutou uma mulher lhe atacando em inglês.

Na gravação é possível escutar a mulher, que disse ser nova-iorquina, reclamando com uma amiga que Marcela estava falando alto e a xinga. Veja o momento:

A influencer fica visivelmente chocada com a situação, mas decide ignorar e volta a falar com a câmera, até que a estadunidense se vira e a ataca diretamente: "Você pode parar de gritar no nosso ouvido? Você não está agindo como uma pessoa normal”.

A brasileira se defende e as duas entram em uma “discussão”. Durante isso a mulher fala: “Você é de outro país? Nova Iorquinos são assim, bem-vinda”. Após um tempo, também é possível escutar a estadunidense dizendo: “Volte para o seu país”.

Ao portal G1, a influencer comentou que não prestou queixa contra a mulher porque já tinha lidado com outras situações "complicadas" durante sua viagem e lamentou que ninguém a defendeu durante o ocorrido além da outra brasileira que estava com ela.

Marcela publicou o vídeo em suas redes sociais e ele já acumula mais de 5 milhões de visualizações. Nos comentários das postagens, muitos internautas chamaram atenção para a xenofobia - preconceito contra estrangeiros - sofrida pela influencer e a elogiaram pela forma como lidou com a situação.

