No X, Lula parabeniza Rodrigo Paz, presidente eleito da Bolívia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva parabenizou, nesta segunda-feira (20), o presidente eleito da Bolívia, Rodrigo Paz, pela vitória no segundo turno das eleições, realizado no domingo (19). A mensagem foi publicada por Lula em sua conta oficial na plataforma X (antigo Twitter).

“Encaminhei carta nesta manhã ao presidente eleito do Estado Plurinacional da Bolívia, Rodrigo Paz, parabenizando-o pela vitória no segundo turno das eleições do domingo. A conclusão do processo eleitoral em clima de tranquilidade e harmonia demonstra o compromisso da sociedade boliviana com a democracia, que deve seguir norteando toda a nossa região”, escreveu Lula.

Brasil quer fortalecer relação com país vizinho

Na mesma publicação, o presidente afirmou ter reiterado a Paz a prioridade dada pelo governo brasileiro às relações com a Bolívia. Segundo ele, os dois países compartilham não apenas uma extensa fronteira, mas também laços de amizade e respeito.

“O presidente eleito pode contar com o meu compromisso de seguir trabalhando em benefício de nossas relações bilaterais e de cooperação em temas de interesse mútuo. A Bolívia é parceira fundamental do Brasil na construção de uma América do Sul mais integrada, justa e solidária”, concluiu Lula.

Rodrigo Paz venceu com apoio de centro e direita

Rodrigo Paz, de 58 anos, derrotou o ex-presidente Jorge Quiroga no segundo turno. É filho do ex-presidente Jaime Paz Zamora (1989-1993) e da espanhola Carmen Pereira. Nasceu na Espanha, onde viveu com a família em exílio durante a ditadura militar boliviana (1964-1982).

Tanto Paz quanto Quiroga representam forças políticas de centro e direita. A esquerda boliviana, liderada pelo Movimento ao Socialismo (MAS), do ex-presidente Evo Morales, ficou fora do segundo turno e foi a principal derrotada da eleição.