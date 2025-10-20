Ucrânia ainda pode vencer guerra contra a Rússia, mas não acho que vá acontecer, diz Trump
Trump voltou a ressaltar o papel das sanções e das tarifas em sua política externa.
O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (20) que a Ucrânia "ainda pode vencer a guerra contra a Rússia, mas não acho que vá acontecer", e defendeu os esforços do seu governo para mediar um acordo de paz. "Se não conseguirmos, um grupo grande de pessoas pagará um preço alto", alertou durante comentários a repórteres na Casa Branca, antes de reunião com o primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese.
Sobre o conflito entre Israel e o Hamas, Trump disse que o governo americano tomou "muitos passos para garantir a paz no Oriente Médio" e que, se o grupo "não for bom, vamos erradicá-los, se necessário, e eles sabem disso". O presidente negou ter instruído Israel a não retomar operações na Faixa de Gaza: "não disse a Israel para não voltar para Faixa de Gaza. Demos apenas uma pequena chance para o Hamas".
Em tom mais geral, Trump voltou a ressaltar o papel das sanções e das tarifas em sua política externa: "O poder das tarifas e do comércio é inegável. Usamos isso para parar guerras", afirmou.
