Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Ucrânia ainda pode vencer guerra contra a Rússia, mas não acho que vá acontecer, diz Trump

Trump voltou a ressaltar o papel das sanções e das tarifas em sua política externa.

Estadão Conteúdo

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (20) que a Ucrânia "ainda pode vencer a guerra contra a Rússia, mas não acho que vá acontecer", e defendeu os esforços do seu governo para mediar um acordo de paz. "Se não conseguirmos, um grupo grande de pessoas pagará um preço alto", alertou durante comentários a repórteres na Casa Branca, antes de reunião com o primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese.

Sobre o conflito entre Israel e o Hamas, Trump disse que o governo americano tomou "muitos passos para garantir a paz no Oriente Médio" e que, se o grupo "não for bom, vamos erradicá-los, se necessário, e eles sabem disso". O presidente negou ter instruído Israel a não retomar operações na Faixa de Gaza: "não disse a Israel para não voltar para Faixa de Gaza. Demos apenas uma pequena chance para o Hamas".

Em tom mais geral, Trump voltou a ressaltar o papel das sanções e das tarifas em sua política externa: "O poder das tarifas e do comércio é inegável. Usamos isso para parar guerras", afirmou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

RÚSSIA

UCRÂNIA

GUERRA

TRUMP
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

POLÍTICA INTERNACIONAL

Ucrânia ainda pode vencer guerra contra a Rússia, mas não acho que vá acontecer, diz Trump

Trump voltou a ressaltar o papel das sanções e das tarifas em sua política externa.

20.10.25 14h33

Política

No X, Lula parabeniza Rodrigo Paz, presidente eleito da Bolívia

Presidente brasileiro enviou carta e destacou compromisso com a democracia e integração regional

20.10.25 12h18

Protestos nos EUA

VÍDEO: apoiador de Trump tem óculos arrancado e leva rasteira em protesto contra o governo; veja

O homem tentava recuperar os óculos e acabou sendo derrubado por manifestantes anti-Trump

20.10.25 12h05

tensão

Roubo no Louvre: casal brasileiro descreve momentos de correria após invasão

Ladrões invadiram o local e roubarem joias do século 19 na manhã de domingo (19310)

20.10.25 11h46

MAIS LIDAS EM MUNDO

Inacreditável!

Homem faz operação para reduzir 'nariz gigante' e voltar a beijar a esposa; veja o antes e depois

Gerard McAliece, de 68 anos, sofre de rinofima, doença rara que provoca crescimento exagerado do nariz

14.10.25 23h00

MUNDO

Donald Trump dá ‘cantada’ em Giorgia Meloni, primeira-ministra italiana

O comentário do presidente dos EUA sobre a aparência da premiê da Itália aconteceu durante a assinatura do acordo de cessar-fogo em Gaza

14.10.25 8h46

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

homicídio doloso

Menina de 2 anos morre após ser esquecida no carro; pai estava jogando e vendo pornografia

Criança foi encontrada sem vida dentro de veículo a 42°C; homem teria se distraído com videogame e bebida alcoólica

17.10.25 17h29

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda