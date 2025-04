VÍDEO: homem faz transplante capilar e inchaço inesperado viraliza nas redes sociais: 'Megamente'

Um transplante capilar acabou virando um verdadeiro pesadelo para o coreógrafo Kanah Flex, de Londres, na Inglaterra. Após se submeter ao procedimento para tratar a calvície avançada, ele ficou com a cabeça extremamente inchada, chamando atenção nas redes sociais e sendo comparado ao personagem “Megamente”, da animação da DreamWorks.

O homem decidiu compartilhar a experiência no TikTok, onde documenta toda a jornada da cirurgia capilar. Nos vídeos, ele aparece assustado com o próprio reflexo: “Meu Deus, o que está acontecendo? Olha a minha cabeça! Eu pareço o Lula Molusco. Eu pareço o Megamente!”, desabafou.

O inchaço, embora impressionante, é um efeito colateral comum nesse tipo de intervenção estética, segundo especialistas. A clínica Better Health Victoria, onde o procedimento foi feito, afirmou que o inchaço é uma reação natural do corpo, especialmente na região posterior da cabeça, onde são retirados os fios para o enxerto. O efeito é temporário e costuma durar apenas alguns dias.

Kanah foi submetido a um transplante de 8 mil fios de cabelo, procedimento que durou cerca de quatro horas. Antes da cirurgia, o paciente teve a cabeça raspada e recebeu diversas injeções anestésicas no couro cabeludo – o que contribui para o surgimento do inchaço. Após a operação, uma faixa foi colocada na cabeça de Kanah para tentar controlar o edema, mas o resultado inicial assustou até mesmo o paciente.

Segundo especialistas, inchaço, hematomas, dormência e sensação de aperto na região operada são efeitos colaterais considerados normais nos primeiros dias após um transplante capilar. A gravidade da reação varia de paciente para paciente, dependendo da sensibilidade do organismo.

A clínica explicou ao jornal New York Post que o uso contínuo da faixa nos primeiros dias e o repouso são fundamentais para a redução do inchaço. Em casos mais extremos, como o de Kanah, pode ser necessário procurar auxílio médico para aliviar o desconforto. Apesar do susto inicial, o coreógrafo afirma que está se recuperando bem.