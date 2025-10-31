Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

VÍDEO: Cães com pelo azul brilhante são flagrados em Chernobyl

Após a viralização de imagens de cães com pelos azulados em Chernobyl, diversas especulações surgiram sobre as causas da coloração; ONG esclarece o possível motivo

Riulen Ropan
fonte

O surgimento dos cães azuis destaca a fascinante história da fauna de Chernobyl. (Foto: Divulgação / Clean Futures Fund)

Alguns cães com uma impressionante pelagem azul brilhante foram avistados vagando pela Zona de Exclusão de Chernobyl, na Ucrânia. O local, conhecido pelo desastre nuclear de 1986, é palco de um mistério que rapidamente se tornou viral.

O inusitado flagrante ocorreu em 6 de outubro e foi feito pela organização sem fins lucrativos Clean Futures Fund, através do programa Dogs of Chernobyl. A ONG é dedicada à captura, esterilização e libertação dos animais abandonados após o acidente.

"Encontramos três cães que pareciam estar quase completamente cobertos por uma substância azul," relatou Jennifer Betz, diretora veterinária do programa, à DW.

As tentativas de capturar os animais para avaliação e limpeza têm sido um desafio, pois os cães da região são extremamente ariscos. A equipe utiliza dardos tranquilizantes, mas ainda não conseguiu contê-los.

Mutações genéticas pela radiação de Chernobyl: mito ou fato?

A cor chamativa dos animais gerou inúmeras especulações nas redes sociais sobre uma possível mutação genética causada pela radiação de Chernobyl.

No entanto, especialistas e a veterinária do programa descartam essa hipótese.

"Não estamos afirmando, de forma alguma, que isso esteja relacionado à radiação de Chernobyl," enfatiza Betz.

A suspeita é que os cães tenham rolado em alguma substância azul viscosa — possivelmente de um banheiro químico antigo ou resíduo químico da área — que se impregnou em seus pelos.

ONG de Chernobyl nega acusações de tingimento nos animais

O Clean Futures Fund precisou se manifestar publicamente para rebater acusações de que teria tingido os cães deliberadamente para gerar atenção e recursos.

A organização utiliza, de fato, um marcador temporário de cores variadas (verde, azul, vermelho ou roxo) na cabeça dos animais já esterilizados, que desbota em poucos dias. Contudo:

"A cor é aplicada apenas no topo da cabeça e é completamente diferente dos cães que encontramos, que estavam cobertos de azul da cabeça aos pés," esclarece Jennifer Betz.

A ONG reiterou em seu Instagram que o foco é a saúde e o bem-estar dos cães: "Não temos tempo para fazer tal tipo de coisas, nem precisamos. Estamos tentando há dias encontrá-los novamente para recapturá-los com o único propósito de esterilizá-los e possivelmente limpar qualquer coisa em que possam ter se envolvido."

Os cães azuis de Chernobyl estão em perigo?

Apesar de a causa da coloração azul não estar confirmada, a veterinária acredita que a substância não representa um perigo iminente. "Os cães parecem saudáveis, assim como todos os outros que encontramos durante nosso tempo em Chernobyl", explica Betz. O único risco seria se eles lambessem a maior parte da substância de seus pelos, ingerindo-a.

Outros casos de cães azuis fora da Ucrânia

O caso dos cães de Chernobyl não é isolado. A publicação científica IFLScience lembra de um incidente similar em 2021, em Dzerzhinsk, Rússia, onde uma matilha também apareceu com pelagem azul perto de uma fábrica química abandonada.

A suspeita na Rússia era de que os animais haviam se esfregado em sulfato de cobre, um composto de cor azul clara.

A resiliência da vida selvagem na Zona de Exclusão

O surgimento dos cães azuis destaca a fascinante história da fauna de Chernobyl. Após a evacuação de mais de 120 mil pessoas, cães e outros animais de estimação foram deixados para trás.

Contra todas as expectativas de um ambiente radioativo, a vida selvagem não só sobreviveu como prosperou. Hoje, a Zona de Exclusão abriga:

  • Cães selvagens (os descendentes dos animais de estimação abandonados);
  • Lobos e raposas;
  • Javalis e guaxinins;
  • Diversas espécies de pássaros.

Os cães de Chernobyl são um símbolo de notável adaptação, colonizando um local que um dia foi considerado inabitável.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

