Saúde

Saúde

Novo tipo de coronavírus é identificado em morcegos no Brasil; entenda

A descoberta é resultado de uma pesquisa liderada por cientistas da Universidade de Osaka, no Japão

O Liberal

Um coronavírus até então desconhecido na América do Sul foi encontrado em morcegos brasileiros. Batizado de BRZ batCoV, o vírus apresenta um mecanismo genético semelhante ao dos agentes causadores da Covid-19 (Sars-CoV-2) e da Mers (Mers-CoV).

A descoberta é resultado de uma pesquisa liderada por cientistas da Universidade de Osaka, no Japão, em colaboração com uma equipe internacional, incluindo pesquisadores brasileiros. Os dados foram divulgados em versão pré-print na última segunda-feira (27).

As amostras do novo coronavírus foram detectadas em morcegos da espécie Pteronotus parnellii, conhecidos popularmente como "bigodudos", comuns em países da América Latina. A análise genética revelou que o BRZ batCoV pertence ao grupo dos betacoronavírus, o mesmo do Sars-CoV-2 e do Mers-CoV.

O sequenciamento genético indicou que o vírus possui um sistema de entrada celular semelhante ao observado no Sars-CoV-2, o que o torna especialmente relevante. Até então, esse tipo de mecanismo não havia sido identificado em morcegos das Américas.

De acordo com os pesquisadores, essa descoberta pode representar um processo evolutivo natural dos coronavírus nesses animais. Embora o BRZ batCoV tenha características mais próximas ao Mers-CoV, também exibe traços únicos que indicam a formação de uma nova linhagem.

Apesar da novidade, ainda não há evidências de que o vírus seja capaz de infectar humanos ou se espalhar para além da população de morcegos. Mesmo assim, os cientistas recomendam vigilância contínua.

"O estudo amplia nosso conhecimento sobre a diversidade evolutiva e funcional dos coronavírus em morcegos, além de seu potencial de transmissão para seres humanos", afirmam os autores na publicação.

