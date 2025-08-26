Capa Jornal Amazônia
Vamos estabelecer em Washington DC pena de morte para assassinos, diz Trump

Estadão Conteúdo

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que pretende estabelecer uma pena de morte para assassinos na capital federal Washington, D.C., durante reunião do gabinete do governo nesta terça-feira, 26. "Se alguém matar alguém na capital, vamos buscar a pena de morte. Não sei se pessoas estão prontas para isso, mas não temos outra escolha", disse.

Trump afirmou que outras cidades poderão escolher entre adotar ou não a mesma medida, cabendo a decisão à própria administração municipal.

Mais cedo, o republicano já havia comentado sobre a intervenção federal em Washington, afirmando que sua ação foi necessária para controlar o crime na região, que antes estava "no pior nível da história". "Dizem que sou um ditador, mas não sou um ditador, só combato o crime", afirmou.

Trump citou as cidades de Chicago e Baltimore como os "piores lugares" dos EUA e sinalizou que poderia enviar tropas para controlar o crime também nessas regiões.

