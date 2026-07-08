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UE espera que EUA cumpram acordo comercial após ameaça de Trump à Espanha

Em Ancara, onde participa da cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Trump classificou Madri como um "parceiro terrível" da aliança ao criticar países que, segundo ele, não apoiaram a guerra contra o Irã

Estadão Conteúdo
fonte

Bandeira do bloco econômico União Europeia. (Getty Images)

A União Europeia afirmou esperar que os Estados Unidos cumpram os compromissos assumidos no acordo comercial firmado com o bloco, após o presidente norte-americano, Donald Trump, ordenar ao secretário do Tesouro, Scott Bessent, que interrompesse as relações comerciais com a Espanha.

Em Ancara, onde participa da cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Trump classificou Madri como um "parceiro terrível" da aliança ao criticar países que, segundo ele, não apoiaram a guerra contra o Irã. Em seguida, determinou que Bessent cortasse os laços comerciais com a Espanha.

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Em resposta, o porta-voz da Comissão Europeia, Olof Gill, afirmou a jornalistas, em declarações confirmadas posteriormente à Broadcast, que o bloco espera que Washington mantenha os compromissos já assumidos. "Lembro que assinamos uma declaração conjunta com os EUA no ano passado. Esperamos que os Estados Unidos honrem seus compromissos sob essa declaração conjunta, assim como nós honramos os nossos", disse.

Gill acrescentou que a Comissão Europeia "sempre garantirá que os interesses da União Europeia (UE) e de todos os seus Estados-membros sejam plenamente protegidos". Segundo ele, o bloco continuará defendendo um comércio transatlântico "estável, previsível e mutuamente benéfico" para ambas as partes.

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