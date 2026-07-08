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Agente de imigração dos EUA mata homem em Houston durante operação de fiscalização

O Departamento de Segurança Interna informou em comunicado que o homem, de nacionalidade mexicana, ignorou as ordens para parar e tentou atropelar um agente

Estadão Conteúdo

Um agente do Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA (ICE) atirou e matou um homem em Houston depois que ele tentou fugir da prisão em seu veículo durante uma operação nesta terça-feira, 7, informou a agência. O Departamento de Segurança Interna informou em comunicado que o homem, de nacionalidade mexicana, ignorou as ordens para parar e tentou atropelar um agente, que disparou sua arma em legítima defesa. O homem era alvo da operação por estar morando no país sem autorização legal, segundo o departamento, que supervisiona o ICE. O carro do homem colidiu com um veículo do ICE, acrescentou o departamento.

O comunicado identificou o homem como Lorenzo Salgado Araujo e informou que ele morreu em um hospital. O escritório regional do FBI em Houston está investigando uma possível agressão a um agente federal, disse o porta-voz Connor Hagan. Além disso, representantes da equipe de coleta de provas do escritório responderam ao tiroteio a pedido do Departamento de Segurança Interna para analisar o local do crime, disse ele.

ICE intensifica fiscalizações

O tiroteio ocorreu em um momento em que as ações de fiscalização de imigração estão se intensificando para cumprir a agenda de deportações em massa do governo Trump. No final de junho, o ICE realizou mais de 10 mil prisões durante um período de cinco dias.

A maior cidade do Texas tem passado por operações de fiscalização intensificadas desde que a repressão começou no ano passado, o que não deixou de gerar reações negativas da população.

A Câmara Municipal de Houston votou a aprovação de uma lei municipal limitando a cooperação com o ICE, mas voltou atrás depois que o governador republicano do Texas, Greg Abbott, ameaçou cortar mais de US$ 100 milhões em verbas estaduais destinadas à segurança pública.

A deputada federal democrata Sylvia Garcia afirmou que o tiroteio de terça-feira ocorreu durante uma "operação de fiscalização do ICE" em seu distrito no Texas. Ela disse em uma postagem no X que o relato inicial divulgado pelas autoridades federais precisa ser verificado e investigado de forma independente. "Todas as imagens disponíveis, comunicações e outras evidências devem ser preservadas e analisadas como parte de uma investigação completa e imparcial", afirmou ela.

O prefeito de Houston, John Whitmire, do Partido Democrata, se recusou a comentar. O diretor-executivo da Liga dos Cidadãos Latino-Americanos Unidos, Juan Proaño, pediu uma investigação transparente conduzida pelas autoridades locais. "Não acreditamos nem um pouco na versão do Departamento de Segurança Interna", disse Proaño à Associated Press. "Deve haver uma investigação independente e eles devem divulgar todos os vídeos."

Houve pelo menos seis tiroteios fatais envolvendo agentes federais desde o início da intensa repressão à imigração promovida pelo governo Trump. As descrições iniciais feitas por autoridades de imigração foram posteriormente contraditas por provas em vídeo.

Em fevereiro, as autoridades federais iniciaram uma investigação sobre dois agentes federais de imigração que pareciam ter feito declarações falsas sob juramento a respeito de um tiroteio não fatal contra um imigrante em Minneapolis, ocorrido em janeiro.

No ano passado, um agente federal de imigração atirou e matou um cidadão americano de 23 anos, Ruben Ray Martinez, durante uma abordagem de trânsito tarde da noite. Um grande júri recusou-se a apresentar acusações criminais contra o agente. O Departamento de Segurança Interna afirmou que o agente havia atirado contra o veículo depois que o motorista "atropelou intencionalmente" seu colega agente. As imagens de vídeo da abordagem divulgadas pelas autoridades não mostram claramente o veículo atingindo o agente.

Em janeiro, a cidadã americana Renee Good, de 37 anos, foi baleada na cabeça por um agente federal de imigração durante uma operação de repressão em Minneapolis. O Departamento de Segurança Interna também afirmou que Good estava tentando atropelar o agente com seu veículo, o que foi contestado por autoridades locais e testemunhas, que afirmaram que ela estava apenas tentando fugir. (Com informações da Associated Press)

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial.

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