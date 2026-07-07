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França: Le Pen diz que será candidata à presidência e fará campanha sem tornozeleira eletrônica

Estadão Conteúdo

A líder da extrema direita francesa, Marine Le Pen, confirmou que será candidata à presidência da França em 2027 mesmo após ter a condenação por desvio de recursos públicos mantida e a imposição de usar tornozeleira eletrônica.

"Esta noite, sou candidata à eleição presidencial", afirmou Le Pen, em entrevista ao canal TF1 Info nesta terça-feira.

A chefe do partido Reagrupamento Nacional (RN) havia dito, anteriormente, que não iria fazer campanha eleitoral se tivesse que usar o dispositivo. No entanto, Le Pen explicou que irá recorrer da decisão ao Tribunal de Cassação e que este recurso suspende os efeitos da decisão de hoje. "Farei campanha sem tornozeleira eletrônica", afirmou.

Mais cedo, o tribunal de apelações francês manteve a condenação por desviar recursos do Parlamento Europeu. Contudo, a inelegibilidade foi reduzida para 45 meses, dos quais dois terços foram designados como condicional. Antes, a proibição era de cinco anos. A pena de prisão também foi reduzida de quatro para três anos, sendo dois deles de condicional.

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