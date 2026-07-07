Três pessoas morrem em deslizamento de terra após canteiro de obras ceder em túnel

Um deslizamento de terra causou a morte de três pessoas, nesta terça-feira (7), em um túnel localizado no estado de Kerala, no sul da Índia. Segundo informações das autoridades locais, o incidente ocorreu após o canteiro de obras de um trabalho de manutenção em um túnel se romper por conta das fortes chuvas deste domingo (5), que causaram diversos estragos no país, incluindo desabamentos e mortes.

De acordo com as imagens de uma câmera de segurança no local, algumas pessoas observavam que algo estranho estava acontecendo no final da rua até que uma enxurrada de lama começou a descer em direção a elas em alta velocidade, o que causou caos e preocupação entre os moradores.

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A enxurrada de lama matou três pessoas

Ao verem o deslizamento de terra arrastar veículos, as pessoas começaram a correr em direção contrária à lama que se aproximava cada vez mais rápido. No entanto, três moradores morreram e sete pessoas ainda continuam desaparecidas, segundo a agência Reuters.

Por meio de um comunicado oficial, o ministro-chefe de Kerala, VD Satheeshan, disse que uma reunião de emergência será realizada em breve. "Após o deslizamento de terra próximo à Ponte Meenakshi em Kalladi, o governo revisou a situação. Uma reunião de emergência foi realizada com o Ministro da Agricultura, T. Siddique, que é da região. Foram emitidas instruções para coordenar as operações de resgate sem demora", escreveu.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)