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Risco de queda de arranha-céu interdita a rua mais movimentada de Manhattan, em Nova York

O arranha-céu, que está sendo convertido em complexo residencial, causou a evacuação de uma escola com 400 crianças; não há feridos

Estadão Conteúdo

Prédios foram desocupados em Manhattan nesta terça-feira, 7, após colunas e tijolos de um arranha-céu em construção caírem durante a manhã. O prédio comercial da década de 1970 estava sendo transformado em apartamentos de luxo e é a antiga sede global da gigante farmacêutica Pfizer.

O edifício está localizado em um corredor movimentado, a cerca de um quarteirão do emblemático Chrysler Building e entre a Grand Central Terminal e a sede das Nações Unidas.

Uma escola próxima, com cerca de 400 crianças, estava entre os prédios evacuados, disse o prefeito de Nova York, Zohran Mamdani. Não houve relatos de feridos e todos os trabalhadores dentro da torre de escritórios foram localizados, afirmou ele em uma coletiva de imprensa no local.

Mamdani disse que engenheiros estão trabalhando em maneiras de reforçar os andares danificados e usando drones para monitorar o prédio, para que não seja necessário enviar pessoas para dentro dele. "O prédio continua instável", disse ele. "Esta é uma situação extremamente grave."

O chefe do Corpo de Bombeiros, John Esposito, acrescentou que o prédio continuou a se mover enquanto as equipes de emergência estavam no local. As ruas próximas foram fechadas para pedestres e veículos. "Ainda não está estável", disse Esposito. "Continua sendo uma situação muito grave e perigosa."

O Corpo de Bombeiros de Nova York informou ter recebido relatos de queda de tijolos por volta das 8h da manhã na torre de 37 andares. As autoridades constataram que duas colunas haviam cedido nos 21º e 22º andares e que os pisos estavam afundando entre o 21º e o 26º andar.

A conversão de escritórios em residências foi anunciada como a maior da história da cidade, segundo a Gensler, o escritório de arquitetura responsável pelo projeto.

O complexo planejado, com mais de 1.600 unidades, inclui a adição de mais de uma dúzia de andares no topo da torre original do edifício, além da reformulação de uma torre adjacente. Procurado, o porta-voz da Gensler não respondeu.

O departamento de construção da cidade informou que seus inspetores e engenheiros estavam no local, na 235 East 42nd Street. "Noes que moram nesta área e a segurança daqueles que trabalham nesta área."/AP News

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