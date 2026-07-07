Reino Unido informa segundo ataque a navio em Ormuz horas após projétil atingir petroleiro

Dois navios foram atingidos no Estreito de Ormuz nesta terça-feira (7), informou o Centro de Operações de Comércio Marítimo do Reino Unido (UKMTO). Os incidentes, que ocorreram com poucas horas de diferença, elevam as preocupações com a segurança em uma das principais rotas marítimas para o comércio global de petróleo e gás.

A segunda embarcação sofreu danos estruturais, mas não houve registro de feridos, segundo o órgão britânico. Mais detalhes sobre este incidente não foram divulgados até o momento.

Mais cedo, o UKMTO havia relatado que um petroleiro foi atingido por um projétil próximo a Limah, em Omã. O navio se dirigia ao Golfo de Omã no momento do ataque, registrando danos estruturais, mas sem impacto ambiental. O caso segue sob investigação.

Detalhes dos Ataques

O primeiro navio atingido transportava gás natural liquefeito (GNL) e pegou fogo após o impacto do projétil. A televisão estatal iraniana alegou que a embarcação foi atacada por ignorar advertências sobre rotas consideradas seguras por Teerã, contudo, não houve reivindicação oficial de autoria pelo ocorrido.

Tensão no Estreito de Ormuz

O episódio acontece dias após o comando militar conjunto do Irã determinar novas regras de navegação. A exigência é que petroleiros utilizem apenas rotas aprovadas pelo país ao cruzar o Estreito de Ormuz.

O Irã também advertiu que qualquer interferência das forças dos Estados Unidos na região receberia uma "reação rápida e decisiva", aumentando a tensão no local estratégico.