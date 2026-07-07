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Petro diz não reconhecer Espriella como presidente eleito da Colômbia

O procurador-geral da Colômbia, Gregorio Eljach, disse que os questionamentos de Petro não têm fundamento legal

Estadão Conteúdo

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, se recusou a reconhecer a vitória do candidato ultradireitista Abelardo de la Espriella sobre o governista Iván Cepeda no segundo turno das eleições, realizado no dia 21 de junho.

"O presidente da Colômbia não reconhece a legitimidade do novo governo. Abelardo não venceu a eleição", disse Petro nesta segunda-feira, 6, em publicação nas redes sociais. O presidente colombiano alega que o software usado na contagem dos votos favoreceu o extremista de direita e aponta supostas fraudes no cadastro de eleitores.

O procurador-geral da Colômbia, Gregorio Eljach, disse que os questionamentos de Petro não têm fundamento legal e confirmou a posse de Espriella no dia 7 de agosto. Fonte: Associated Press.

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