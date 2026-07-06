Rússia e China fazem exercícios militares conjuntos com teste de míssil e despertam preocupação

A Marinha da China testou, nesta segunda-feira, 6, um míssil balístico de longo alcance a partir de um de seus submarinos nucleares no Pacífico Sul, o que gerou protestos e preocupação de países da região.

Segundo a agência de notícias oficial Xinhua, o míssil transportava uma ogiva simulada.

A mobilização coincidiu com o plano anual de cooperação militar, que as forças armadas chinesas e russas pretendiam realizar em Qingdao e no espaço aéreo e marítimo circundante. A frota naval russa participante do exercício chegou a um porto naval em Qingdao no dia 5, concluindo a concentração das forças participantes de ambos os lados, informou o Ministério de Defesa da China também no domingo.

"O exercício, intitulado 'Resposta Conjunta às Ameaças à Segurança Marítima', tem como objetivo promover a colaboração para enfrentar os desafios de segurança e salvaguardar conjuntamente a paz e a estabilidade regional", segundo comunicado do ministério chinês.

A pasta chinesa informou que as forças russas que participam do exercício são compostas pelo cruzador de mísseis guiados Varyag, a fragata Rinchen, o submarino Ufa e o navio de resgate Igor Belousov. Os chineses mobilizaram a Marinha do Comando do Norte, destróieres de mísseis guiados Kaifeng e Anshan, a fragata de mísseis guiados Wuhu, o navio de abastecimento Kekexilihu, o navio de resgate de submarinos Yangchenghu e um submarino.

O ministério chinês informou ainda que o plano previa que algumas tropas de ambos os lados também realizariam patrulhas marítimas conjuntas em águas relevantes do Oceano Pacífico.

*Com informações da Associated Press (AP).