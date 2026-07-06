Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Brasil deve enviar cirurgiões plásticos para ajudar vítimas de terremoto na Venezuela

Segundo a entidade, o objetivo é atuar na fase posterior às operações de resgate, quando começam os atendimentos a pacientes com lesões que exigem reconstrução e reabilitação

Estadão Conteúdo
fonte

Prédios destruídos no estado de La Guaira, na Venezuela. (Foto: Miguel Medina/ Pool/ AFP)

A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) informou que está organizando uma missão humanitária para prestar atendimento às vítimas dos terremotos que atingiram a Venezuela. Mais de 50 cirurgiões plásticos brasileiros já se voluntariaram para integrar a iniciativa, que aguarda retorno do governo brasileiro e das autoridades venezuelanas para ser colocada em prática.

Segundo a entidade, o objetivo é atuar na fase posterior às operações de resgate, quando começam os atendimentos a pacientes com lesões que exigem reconstrução e reabilitação. A expectativa é que a equipe seja formada de acordo com as principais demandas, como reconstrução de partes moles, tratamento de queimaduras e fraturas de face.

Em nota, a SBCP informou que entrou em contato com o Ministério da Saúde, com a diplomacia brasileira e com a Sociedade Venezuelana de Cirurgia Plástica para colocar a experiência dos profissionais brasileiros à disposição das vítimas.

A presidente da entidade venezuelana, Coralina de Almeida, respondeu à SBCP afirmando que a colaboração dos médicos brasileiros será importante na etapa de reconstrução dos pacientes após a conclusão das operações de busca e salvamento.

A sociedade médica também iniciou uma campanha de arrecadação de recursos para viabilizar a missão. Entre as possibilidades em estudo está a realização das cirurgias reconstrutoras em um hospital de campanha da Marinha do Brasil ou em Boa Vista (RR), caso a logística seja confirmada.

"A cirurgia plástica reparadora desempenha um papel fundamental em situações de desastres, auxiliando no tratamento de ferimentos complexos, queimaduras e outras lesões traumáticas. Mais do que reconstruir tecidos, nosso trabalho é promover a reabilitação dos pacientes, devolvendo função, qualidade de vida e esperança. A solidariedade se fortalece quando colocamos nossa experiência a serviço de quem mais precisa", afirma o presidente da SBCP, Marcelo Sampaio.

A entidade ressaltou, porém, que a missão ainda não foi oficializada. Segundo a SBCP, a logística está em organização e depende do retorno do governo brasileiro e da Sociedade Venezuelana de Cirurgia Plástica.

Os terremotos que atingiram a Venezuela em 24 de junho já deixaram pelo menos 3.342 mortos e 16.740 feridos, segundo o balanço oficial divulgado no domingo, 5. O Brasil já enviou ao país cerca de seis toneladas de vacinas, medicamentos e insumos de saúde, em uma operação coordenada pela Agência Brasileira de Cooperação (ABC), vinculada ao Ministério das Relações Exteriores (MRE).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

VENEZUELA/TERREMOTO/SBCP/ENVIO/CIRURGIÕES PLÁSTICOS
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

alerta

Onda de calor na Europa e nos EUA provoca mortes e incêndios florestais

Cerca de 160 milhões de americanos estão sob alertas de calor intenso ou extremo

06.07.26 14h41

segurança

ONU alerta para risco de transformação da IA para uso militar em guerras e 'robôs assassinos'

"Não podemos permitir que a divisão digital se aprofunde em uma divisão de IA capaz de se tornar um gargalo de desenvolvimento, segurança e soberania", apontou Guterres

06.07.26 14h23

anúncio

Hamas dissolve seu órgão de governo em Gaza; Israel diz que anúncio é um 'manobra'

Movimento islamita palestino governou a Faixa de Gaza por quase vinte anos

06.07.26 14h16

sobrevivente

Vídeo de socorro, ketchup e queijo: menina sobrevive por 32 horas sob escombros na Venezuela

A adolescente relembrou que viu tudo ao seu redor ruir em questão de segundos. Ela ficou presa sob toneladas de concreto, cercada por destroços e com o teto a poucos centímetros do rosto

06.07.26 13h17

MAIS LIDAS EM MUNDO

REAL OU FAKE?

Teoria do Olho Roxo: entenda a suposta 'seita' que envolve artistas e líderes mundiais

Segundo internautas, Ivete Sangalo, Adam Sandler e Elon Musk fazem parte do “Clube do Olho Roxo”

05.03.26 19h01

TAILÂNDIA

Imagens fortes! Criança de 11 anos atropela procissão budista e mata oito monges; veja o vídeo!

Menino teria saído de casa com a caminhonete da família sem autorização; outras dez pessoas ficaram feridas durante a peregrinação religiosa

02.07.26 8h21

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

ABSURDO

Policiais são presos por furtar dinheiro de vítimas de terremotos na Venezuela

Casos de desvio de conduta em meio à tragédia foram registrados em La Guaira, uma das regiões mais afetadas pelos tremores

01.07.26 13h17

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda