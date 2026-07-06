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Mundo

Cuba tem novo blecaute com desconexão total do sistema elétrico

O fornecimento de combustível para Cuba está se esgotando desde janeiro, quando o presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou impor tarifas a qualquer país que venda ou forneça petróleo à ilha

Estadão Conteúdo
fonte

Imagem ilustrativa (Foto: evening_tao / Freepik)

Um apagão generalizado atingiu Cuba nesta segunda-feira, 6, em meio ao colapso da rede de energia.

A Unión Eléctrica de Cuba (UNE), estatal responsável por gerir, transmitir e distribuir energia em toda a ilha caribenha, informou que ocorreu uma desconexão total do Sistema Elétrico Nacional. "As causas estão sendo investigadas", afirmou a companhia no X.

O Ministério de Energia e Minas disse que acionou os protocolos para restabelecer o fornecimento de energia, segundo publicação no X.

Na sequência, a UNE informou que uma das unidades geradoras a gás da Energás em Boca de Jaruco foi ativada.

A ilha caribenha tem uma matriz energética altamente dependente de combustíveis fósseis, operando usinas termelétricas que necessitam de cerca de 100 mil barris diários de petróleo, mas produz apenas 40 mil internamente, segundo a Agência Brasil.

E o fornecimento de combustível para Cuba está se esgotando desde janeiro, quando o presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou impor tarifas a qualquer país que venda ou forneça petróleo à ilha, agravando a crise econômica e financeira em curso.

Os 730.000 barris de petróleo entregues por um navio-tanque russo no final de março esgotaram-se no final de abril, de acordo com a Associated Press.

*Com informações da Associated Press (AP).

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Palavras-chave

CUBA/ENERGIA/APAGÃO
Mundo
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