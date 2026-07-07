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Bombas são detonadas próximas ao hotel onde presidente Macron está hospedado na Síria

Macron havia deixado o hotel pouco tempo antes das detonações

Estadão Conteúdo

Ao menos duas explosões foram ouvidas na manhã desta terça-feira, 7, em Damasco, capital da Síria, durante o segundo dia da visita do presidente francês, Emmanuel Macron, ao país. As explosões aconteceram próximas ao Hotel Four Seasons, onde o mandatário está hospedado.

Macron havia deixado o hotel pouco tempo antes das detonações. Segundo o gabinete do presidente francês, ele estava em segurança no palácio presidencial sírio durante as explosões. A visita ao país não será cancelada, informou o Palácio do Eliseu.

Uma das bombas foi colocada em uma lata de lixo e a outra em um veículo próximo ao hotel, disse a fonte. Dezoito pessoas, incluindo quatro policiais, ficaram feridas nas explosões.

Em vídeos que registraram momentos após o ocorrido, é possível ver veículo em chamas e manchas de sangue na rua. Uma grande coluna de fumaça também pode ser vista do local.

Este é o segundo e último dia da visita de Macron à Síria, o primeiro líder de uma potência ocidental a visitar o país desde a queda de Bashar al-Assad e a ascensão de uma coalizão islâmica ao poder, em 2024.

Até o momento da publicação desta nota, nenhum grupo tinha reivindicado autoria do ato, que acontece poucos dias após a detonação de um dispositivo explosivo em um café próximo ao Palácio da Justiça em Damasco. Ao menos 10 pessoas morreram e outras 20 ficaram feridas na ocasião. (Com agências internacionais)

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