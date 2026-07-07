Enxurrada de lama deixa três mortos e sete desaparecidos após deslizamento no sul da Índia

Três pessoas morreram e outras sete estão desaparecidas após um deslizamento de terra atingir o estado de Kerala, no sul da Índia, nesta terça-feira (7). O incidente ocorreu depois que um canteiro de obras de manutenção em um túnel cedeu em meio às fortes chuvas que atingem a região.

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Imagens registradas por uma câmera de segurança mostram o momento em que uma enxurrada de lama desce por uma rua, arrastando pessoas e veículos. Nas gravações, moradores correm para tentar escapar da lama antes que ela alcance a via.

De acordo com as autoridades locais, o deslizamento foi provocado pelo rompimento da estrutura do canteiro de obras durante os trabalhos de manutenção no túnel. Equipes de resgate foram mobilizadas para localizar os desaparecidos e prestar assistência às vítimas.

Em comunicado, o ministro-chefe de Kerala, V. D. Satheesan informou que o governo realizou uma reunião de emergência para coordenar a resposta ao desastre. Segundo ele, também foram emitidas orientações para que as operações de busca e resgate fossem iniciadas imediatamente na área afetada.