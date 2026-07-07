Risco de desabamento fecha temporariamente Consulado do Brasil em Nova York

Por risco de desabamento de um edifício vizinho em obras, o Consulado-Geral do Brasil em Nova York foi temporariamente fechado a partir desta terça-feira (7), após a evacuação da área determinada pelas autoridades locais. A medida foi adotada devido à instabilidade estrutural do prédio localizado ao lado da representação diplomática, na ilha de Manhattan. Em comunicado, o consulado informou que o prédio foi esvaziado e que a região foi interditada por precaução, seguindo orientações das autoridades da cidade.

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores (MRE) informou que em razão da evacuação determinada pelas autoridades da cidade o local foi fechado "em decorrência de risco de desabamento de um edifício nas imediações".

"Informações sobre a reabertura do prédio e a retomada dos atendimentos serão divulgadas tão logo possível, acrescenta o comunicado da representação diplomática.

O incidente no prédio ocorreu na manhã desta terça-feira (7), na Rua 42, em Manhattan, quando parte da estrutura de um arranha-céu em reforma apresentou sinais de comprometimento durante o horário de maior movimento na região. Como medida de segurança, bombeiros, policiais e equipes de emergência isolaram um quarteirão ao redor do edifício.

De acordo com as autoridades, duas vigas de sustentação sofreram deformações entre o 21º e o 22º andares do prédio, que tem 37 pavimentos. O imóvel, antes utilizado para salas comerciais, passa por obras para ser convertido em um edifício residencial.