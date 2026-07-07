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Boeing 737 desaparece perto de Karachi, no Paquistão

Após o incidente, o Centro de Coordenação de Resgate foi acionado

Estadão Conteúdo
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Imagem mostra rota do voo KTA1732, que desapareceu no mar (Foto: FlightRadar24/Reprodução)

Um Boeing 737 desapareceu do radar nesta terça-feira, 7, perto de Karachi, no Paquistão, com cinco pessoas a bordo. O voo da K2 Airways partiu de Sharjah, nos Emirados Árabes, para Karachi, mas relatou um problema no sistema de navegação e foi atendido pelo Centro de Controle da Área de Karachi (ACC).

Segundo a Autoridade de Aviação Civil do Paquistão, três minutos depois, a aeronave "foi observada no radar descendo rapidamente, acompanhada de uma mudança brusca de rumo". Em seguida, o centro de controle perdeu o contato por radar e a comunicação, 155 milhas náuticas a oeste de Karachi.

Após o incidente, o Centro de Coordenação de Resgate foi acionado e deu início a uma operação de busca e resgate no Mar Arábico para tentar localizar a aeronave.

"Dados preliminares do ADS-B indicam uma perda de altitude, seguida por uma subida e, em seguida, uma segunda perda de altitude repentina e drástica. O último dado recebido da aeronave foi às 16h21 UTC, localizando a aeronave a 1.100 pés AMSL com uma taxa de subida vertical relatada de -22.400 pés por minuto", diz nota o site Flighradar24 sobre a ocorrência.

*Com informações da Associated Press (AP).

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