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EUA retomam ataques contra o Irã após ações contra embarcações no Estreito de Ormuz

Estadão Conteúdo

O Comando Central dos Estados Unidos (Centcom, na sigla em inglês) informou a noite desta terça-feira, 7, que as forças americanas estão conduzindo uma série de ataques contra o Irã, em resposta às ações iranianas contra embarcações comerciais no Estreito de Ormuz.

"Os ataques dos EUA são uma resposta a ataques iranianos contra três embarcações comerciais que transitavam pelo Estreito de Ormuz. A agressão demonstrada pelo Irã foi injustificada, perigosa e uma clara violação do cessar-fogo", escreveu o Centcom em publicação no X.

Poucos minutos antes do comunicado, a Axios havia adiantado que operações americanas estavam em andamento no estreito, em meio a relatos da mídia iraniana sobre barulhos de explosões. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baghaei, disse hoje estar perplexo com as acusações de ataques iranianos no Estreito de Ormuz, enquanto alertava que navios que utilizam rotas não coordenadas enfrentam riscos.

Os ataques ocorrem depois que o Departamento do Tesouro dos EUA revogou nesta tarde a autorização para produção, distribuição e venda do petróleo bruto e produtos petroquímicos com origem no Irã, citando os ataques a embarcações em Ormuz. O Irã realiza desde o fim de semana as cerimônias fúnebres para Ali Khamenei, o líder supremo do país que foi morto no início do ataque lançado pelos Estados Unidos e por Israel, no fim de fevereiro.

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