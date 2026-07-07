Fiepa lança programa para preparar líderes da indústria paraense

O Sistema Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa), por meio do Instituto Euvaldo Lodi (IEL Pará), promove nesta quarta-feira (8), às 9h, o lançamento do Programa Aliança pela Indústria. A iniciativa tem como objetivo capacitar empresários e gestores da indústria paraense para os desafios da nova economia e para as oportunidades geradas pela ampliação das relações comerciais internacionais.

A cerimônia será realizada no Salão de Eventos da Fiepa, em Belém, e marcará o início de uma formação executiva que inclui uma imersão em Portugal. O programa foi estruturado para preparar lideranças empresariais diante de um cenário de maior integração econômica, com destaque para as oportunidades decorrentes do acordo entre Mercosul e União Europeia.

A ação é coordenada pelo IEL Nacional e pelo IEL Pará, em parceria com a Confederação Nacional da Indústria (CNI), a Nova School of Business and Economics (Nova SBE) e instituições que integram o ecossistema europeu de inovação. Ao todo, serão disponibilizadas 30 vagas destinadas a empresários e gestores da indústria do Pará.

A programação de lançamento contará com a palestra "Agenda de Desenvolvimento Econômico Sustentável para o Estado do Pará: desdobramentos pós-COP 30 e o acordo Mercosul-União Europeia", ministrada por Luís Veiga Martins, diretor-geral da Associação da Indústria Papeleira Portuguesa (Celpa) e diretor de Sustentabilidade da Nova SBE. Durante a apresentação, ele discutirá os impactos do novo cenário internacional para a indústria brasileira e as perspectivas de negócios e desenvolvimento para o setor produtivo paraense.