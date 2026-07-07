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Vendas de veículos no país devem crescer 11,7% e superar marca histórica em 2026, projeta Anfavea

Estimativa aponta que o país voltará ao patamar de mais de 3 milhões de veículos vendidos pela primeira vez desde 2014

O Liberal
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Com avanço nas vendas, setor automotivo revisa projeções para 2026 (Foto: Agência Brasil | EBC)

O mercado brasileiro de veículos deve voltar a superar a marca de 3 milhões de emplacamentos em 2026, número que não é registrado desde 2014. A nova projeção foi divulgada nesta terça-feira (7) pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), que revisou para cima a estimativa de crescimento após o desempenho do setor no primeiro semestre.

A expectativa agora é de alta de 11,7% nas vendas em relação a 2025, acima dos 2,7% projetados no início do ano. O crescimento deve ser puxado principalmente pelos segmentos de automóveis e comerciais leves, cuja previsão passou para 12,6%. Já os mercados de caminhões e ônibus devem encerrar o ano com retração de 6%.

Segundo a Anfavea, o principal fator para a revisão das projeções foi o desempenho dos automóveis no primeiro semestre. As vendas do segmento cresceram 23,7% em comparação com o mesmo período de 2025, o equivalente a 208 mil unidades a mais.

A associação também elevou a estimativa para a produção nacional de veículos. A previsão passou de crescimento de 3,7% para 5,8% em relação ao ano passado, com expectativa de que o país produza cerca de 2,8 milhões de autoveículos em 2026, mesmo diante da concorrência de veículos importados da China e do México.

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