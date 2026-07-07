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Economia

Mais de 300 empresas e entidades se manifestam sobre tarifas de Trump a produtos brasileiros

Coca-Cola, Nestlé e Tesla estão entre as companhias contrárias à Seção 301, que impõe encargos sobre produtos brasileiros.

Estadão Conteúdo
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Artigo de setorista da Casa Branca aponta eleições na América Latina como vitórias de Trump na região em 2026, como no Peru, Honduras, Bolívia e Chile, além de pleitos mais antigos em El Salvador (2019), Argentina (2023) e Equador (2023) (Flickr/Official White House/Daniel Torok)

Uma lista de 335 empresas e organizações brasileiras e americanas se manifestaram formalmente sobre a medida do governo dos Estados Unidos de propor uma tarifa de 25% sobre os produtos brasileiros, anunciada em julho deste ano, com base na seção 301.

Outras 30 manifestações de pessoas físicas foram registradas, como a do senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL). (Veja uma lista mais abaixo).

O Escritório do Representante Comercial dos EUA (USTR, na sigla em inglês) abriu um espaço em seu portal para receber comentários sobre a medida e o prazo para envio das manifestações terminou em 1º de julho. A Seção 301 é um dispositivo legal que permite aos americanos impor tarifas coercitivas sobre mercadorias de países cujas atividades estariam supostamente prejudicando o setor comercial dos Estados Unidos.

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Entre as empresas que se manifestaram estão gigantes de seus setores, como a Coca-Cola, eBay, Nestlé, Faber-Castell e Tesla. Além do posicionamento do governo brasileiro, diversas entidades setoriais do País também registraram posicionamento no portal do USTR, como a Confederação Nacional da Indústria (CNA) e a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).

O governo Trump justificou a taxação em razão de "políticas e práticas relacionadas ao comércio digital e serviços de pagamento eletrônico; tarifas preferenciais injustas; combate à corrupção; proteção da propriedade intelectual; acesso ao mercado de etanol; e desmatamento ilegal".

As empresas contrárias à resolução alegam que este novo tarifaço pode trazer ônus a curto prazo nas cadeias de produção e, além disso, que a medida também prejudica os americanos em detrimento dos investigados. Pode-se dizer que boa parte das manifestações registradas são contrárias à medida, visto que a maioria são de empresas brasileiras e americanas apontando pontos desfavoráveis para sua atividade específica.

Veja 30 empresas que se manifestaram:

Archer Daniels Midland (ADM) - agronegócio Bauducco Foods Inc. - alimentos Becton, Dickinson and Company - tecnologia médica Builders FirstSourc - materiais de construção Caterpillar Inc. - máquinas e equipamentos Celanese Corporation - química Cleveland-Cliffs Inc. - mineração e siderurgia Coca-Cola Company - bebidas Companhia Siderúrgica Nacional - siderurgia Dow - química Eastman Chemical Company - química eBay - comércio eletrônico Faber-Castell - papelaria e materiais de escrita Incepa Revestimentos Cerâmicos Ltda. - materiais de construção JBS S.A. - alimentos Kimberly-Clark Corporation - higiene Klabin S.A. - papel e celulose Louis Dreyfus Company - agronegócio Nestlé - alimentos Nucor Corporation - siderurgia Olin Winchesater, LLC - defesa e munições Philip Morris - tabaco Siemens Energy - energia Steel Dynamics, Inc. - siderurgia Suzano S.A. - papel e celulose Sylvamo - papel e celulose Taurus Holdings, Inc. - defesa e armas Tesla, Inc. - indústria automotiva Tramontina - bens de consumo WEG Electric Corp. - máquinas e equipamentos

Veja 10 organizações ou entidades que se manifestaram:

Governo do Brasil Câmara Americana de Comércio para o Brasil Confederação Nacional da Indústria - principal entidade da indústria brasileira Federação das Indústrias do Estado de São Paulo - principal federação da indústria brasileira Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil - principal entidade do agronegócio brasileiro Indústria Brasileira de Árvores - principal entidade da indústria brasileira de árvores cultivadas, papel e celulose Associação Brasileira da Indústria Química - principal entidade da indústria química brasileira Associação Brasileira da Indústria de Alimentos - principal entidade da indústria brasileira de alimentos União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia - principal entidade do setor sucroenergético brasileiro Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos - principal entidade da indústria brasileira de máquinas e equipamentos A lista completa pode ser encontrada no site do USTR.

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Palavras-chave

EUA/TRUMP/TARIFAS/BRASIL/EMPRESAS/ENTIDADES/MANIFESTAÇÃO
Economia
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