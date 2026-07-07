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Empresas aderem à rede de combate à pobreza em Parauapebas

Novos parceiros reforçam iniciativa que acompanha famílias vulneráveis e fortalece políticas públicas no Pará

O Liberal
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Setor produtivo de Parauapebas, no sudeste do Pará, conhece metodologia e os resultados alcançados pela rede 'Juntos Contra a Pobreza' (Divulgação/ Ascom/ Prefeitura de Parauapebas)

Representantes de empresas com atuação em Parauapebas participaram, nesta terça-feira (7), de um encontro na sede da Associação Comercial, Industrial e Serviços de Parauapebas (ACIP) para conhecer a metodologia e os resultados alcançados no Pará pela rede Juntos Contra a Pobreza. A reunião também marcou a adesão de novos empreendimentos à iniciativa, ampliando a articulação em favor de ações voltadas à melhoria das condições de vida de famílias em situação de vulnerabilidade social.

Coordenado pela Vale, o Programa Juntos Contra a Pobreza reúne empresas, poder público, universidades e organizações do terceiro setor em uma atuação conjunta para enfrentar a extrema pobreza no Brasil. Atualmente, a rede de coinvestidores é formada por 18 empresas em todo o país. Durante o evento, foram oficializadas as adesões das empresas Plangecon, Amplo, U&M e Dellavolpe.

A metodologia do programa parte do entendimento de que a pobreza é um fenômeno multidimensional. Por isso, o trabalho é desenvolvido por meio do Acompanhamento Familiar, que considera cinco dimensões essenciais: renda, educação, saúde, nutrição e infraestrutura. Com base nesse diagnóstico, são elaborados, em conjunto com cada família, planos de ação personalizados para facilitar o acesso a serviços públicos e contribuir para a superação das vulnerabilidades identificadas.

Hoje, cerca de 60 mil pessoas são acompanhadas pela iniciativa, sendo que 85% desse público está concentrado nos estados do Pará e do Maranhão. No território paraense, sete projetos são executados tanto na capital quanto em municípios do interior, com foco no fortalecimento de políticas públicas e no acompanhamento contínuo de famílias em situação de vulnerabilidade.

A programação desta terça-feira apresentou um panorama da iniciativa, abordando desde os fundamentos teóricos até a aplicação prática da metodologia nos municípios participantes, além de compartilhar os principais aprendizados obtidos ao longo da execução do programa. Os participantes também conheceram de perto uma das ações desenvolvidas no estado, o programa Jovem Mobiliza, voltado ao protagonismo juvenil.

A iniciativa promove o acompanhamento familiar e capacita aproximadamente mil jovens, com idades entre 15 e 29 anos, para desenvolver ações destinadas à melhoria da qualidade de vida deles e de seus familiares. O trabalho combina escuta qualificada, orientação e encaminhamento para serviços públicos e programas sociais.

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associação comercial, industrial e serviços de parauapebas (acip)

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