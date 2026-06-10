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União Europeia destaca ajuda da Coreia do Sul à Ucrânia e chama cúpula de marco estratégico

Estadão Conteúdo

O presidente do Conselho Europeu, Antonio Costa, afirmou nesta quarta-feira, 10, que nenhum país usará da força militar para ameaçar a paz e a soberania da União Europeia e elogiou a cooperação da Coreia do Sul e sua assistência à Ucrânia.

"Discutimos os desdobramentos regionais e globais, incluindo as situações na Península Coreana, na região Indo-Pacífico, no Oriente Médio e a guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia", disse Costa após a 11ª Cúpula União Europeia-Coreia do Sul, em Bruxelas.

Costa ainda disse que a União Europeia e a Coreia do Sul são "parceiros estratégicos confiáveis e amigos" que compartilham um compromisso com a democracia, o Estado de Direito, o multilateralismo e uma ordem internacional baseada em regras.

Ele também afirmou que os líderes concordaram em estabelecer uma nova parceria de competitividade e um diálogo econômico de alto nível que abrange comércio, investimento, política industrial, segurança econômica e inteligência artificial (IA).

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