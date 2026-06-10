Hegseth confirma ataques dos EUA ao Irã hoje: "negociaremos com bomba se necessário"

O secretário de Guerra dos EUA, Pete Hegseth, afirmou nesta quarta-feira, 10, que as Forças Armadas americanas vão atacar o Irã hoje à noite com muita força, corroborando as ameaças do presidente Donald Trump de mais cedo.

"Atingiremos o Irã sob nossos termos, em alvos que aumentam nosso ambiente em campo para operar e diminuir as capacidades militares que o Irã deseja ter", disse Hegseth a repórteres.

Hegseth ainda disse que o objetivo do presidente Trump é continuar as negociações e Teerã tem a oportunidade de fazer um acordo, com os ataques visando pressionar o país persa a aceitar as tratativas. "Negociaremos com bombas se for necessário", acrescentou.

O embaixador do Irã nas Nações Unidas, Amir Saeid Iravani, disse ao Conselho de Segurança que um acordo sustentável para acabar com a guerra com os EUA e Israel não pode ser alcançado por meio de ameaças, intimidações e uso da força.

Questionado sobre a reação iraniana a alvos americanos no Golfo Pérsico, o secretário americano afirmou que a habilidade do Irã em contra atacar despencou severamente. "Sabemos quanta pressão o Irã está sofrendo e sabemos o que queremos atingir, e eles não podem nos impedir".

Há pouco, a Embaixada dos Estados Unidos no Iraque emitiu um alerta para que cidadãos americanos não viagem ao país "por nenhum motivo" e quem estiver na região saia assim que possível. O órgão pediu que os cidadãos mantenham vigilância, diante da possibilidade de fechamento de espaços aéreos repentinamente e sem aviso prévio.

Em paralelo, a mídia iraniana aponta que sons de explosões e o acionamento de defesas aéreas já são ouvidos em várias regiões do país.